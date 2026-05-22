蘇志燮化身地表最強「女兒傻瓜」！復仇動作新劇《金部長》定檔 6/26，攜手崔代勳、尹敬浩血洗黑幫

蘇志燮 要帶著讓人血脈賁張的痛快動作劇回歸啦！SBS 電視台今日（22 日）公開劇本圍讀現場，宣佈全新金土劇 《金部長》 已正式定檔於 6 月 26 日首播。 男神這次將大展俐落身手，挑戰韓版《即刻救援》（Taken），消息一出隨即引爆全網動作片迷瘋狂敲碗！

《金部長》改編自同名人氣網漫，講述一個世界上最平凡的爸爸，為了奪回被綁架的獨生女，不惜化身為世界上最危險的男人，向黑惡勢力宣戰的故事。

劇中，蘇志燮飾演「旻知」的爸爸「金部長」。 他表面上只是個在中小儲蓄銀行唯唯諾諾、朝九晚五的平凡大叔，但真實身份卻是個曾精通各種殺人武器、南北特派特工出身的傳奇要員！平時是個無限寵女的「女兒傻瓜」，一旦觸及他的底線，就會切換成眼神冰冷、霸氣外露的頂級殺神。 在女兒神秘失蹤後，他與同伴一起踏上了暴力營救的不歸路，並逐漸了解女兒真實的生活和心境。 這也是蘇志燮繼去年 Netflix 劇集《無赦之仇》後，再度展現硬漢流復仇戲碼。



這場營救大作戰可不是單打獨鬥！劇中另外兩位強大戰友同樣不容小覷。 崔代勳飾演跆拳道金牌得主、目前在跆拳道館教小孩的「泰勳」爸爸「成韓洙」；尹敬浩則飾演派兵軍人出身、曾是「戰場之神」的「多彬」爸爸「朴真鐵」。 兩人都與金部長交情匪淺，成為復仇路上的得力助手。



除了主角大叔團，反派與配角陣容也是亮點滿滿。 實力派男星 朱相昱 這次飾演大反派「朱康燦」，身為建設公司會長的他，凡事只懂用金錢與殘暴手段解決，將與蘇志燮正面硬碰硬; 轉型演員越趨成熟的孫娜恩，則飾演金部長的公司同事、隱瞞著不為人知秘密的角色「尚雅」。 此外，在北韓接到秘密任務後潛入南韓的頂級戰力特工「江成」，則由金成圭擔綱。



本劇由締造爆笑票房神話《宅男的偉大願望》、《30日》的南大中導演執筆劇本，並由《美好世界》、《追蹤者Tracer》、《Voice 2》的李勝英導演與李素恩導演共同執導。 全劇僅 10 集，節奏絕對緊湊不拖遝，誓要給觀眾最拳拳到肉的感官高潮！

▽搶先看特別預告：



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞