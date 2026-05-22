[好片推薦]《屍速禁區》喪屍進化群體智慧！全體喪屍真實呈現「螞蟻死亡漩渦」太震撼！

由《屍速列車》導演延尚昊推出的新作《屍速禁區》，劇情描述自稱為唯一生物疫苗的徐英哲（具教煥飾）教授，發動了一場史無前例的生物恐怖攻擊，被困在這棟大樓裡的倖存者，面對的喪屍擁有超快進化速度，以及快速分享群體智慧的特性，受困的學者權世貞（全智賢飾）博士該如何帶領大家逃出生天？

本片的原文片名是《群體》，重點就是進化的喪屍，概念是像螞蟻大軍在共同集體行動時，會透過費洛蒙傳播訊息，而在主要訊息錯誤時，螞蟻們會陷入「螞蟻死亡漩渦」，所有螞蟻不斷在原地繞圈，直到力量耗盡為止。受到感染的喪屍先是會口吐大量白色黏液，接著倒地後身上沾滿了黏液，成為用四腳行走的喪屍。喪屍們利用黏液互相傳遞訊息，只要有其中一個得到了新知識或新技能，就能夠隔空傳遞給所有同類，讓大家一起從四腳行走變成雙腳快跑等，甚至還會使用電腦搜尋資訊。



全智賢在片中飾演的權世貞博士，原本受邀前來聽取群體智慧運用在生技產業的分享會，遭遇突發狀況並以她的專業知識一關又一關突破重圍，譬如欺敵戰術用移動的人形立牌吸引喪屍，或是以氣味特性來引誘喪屍以便逃脫。權博士的個性仗義執言勇往直前，也善於觀察所謂活體疫苗人徐英哲的舉動，譬如他透過眼球顫動來傳播訊息給所有喪屍，或是被他聽見的訊息也會立即傳播出去，由她帶領所有人以生物特性對抗不斷進化中的喪屍。



池昌旭則是飾演該棟大樓的保全人員，他的姊姊金新綠不良於行而平時都以輪椅代步，由於行動不便而由弟弟全程背著她奔逃，身為保全人員對於大樓的通道與空間最為熟悉，並且能夠以用武力近距離對抗喪屍。倖存的大家面對所有進化快速並且善於模仿的喪屍，已經命懸一線，但偏偏自稱活體疫苗的徐英哲教授，能夠毫髮無傷在喪屍群中穿梭自如，並成為他們的首領，更不時製造新的危險使這些人送命。



《屍速禁區》全片充滿緊張感絕無冷場，新一代的喪屍不斷進化，不再是用關燈就可以騙過的，並且大群喪屍互通訊息，只要其中一個得到新訊息與新技能，就能夠傳輸給所有同類一起進化，但相對的，如果得到了錯誤的訊息，也會讓所有喪屍一起被欺騙。片中也出現了喪屍全體陷入了「螞蟻死亡漩渦」的畫面，相當震撼！喜愛喪屍的觀眾們一定要體驗《屍速禁區》帶來的緊張刺激感！5月22日全台上映。



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