宋智孝《Running Man》存在感再歸零！連製作組都放棄救援？網友集體傻眼

韓國長壽綜藝《Running Man》成員宋智孝的「零存在感」爭議持續延燒，最新一集播出後再度引發熱議，連製作組都被質疑已經放棄搶救她的分量，讓觀眾看了直搖頭。

22日播出的節目中成員們化身偵探，演員朴新陽以委託人身分登場，帶來特別任務。 在展有150多件作品的美術館裡，眾人必須從散落在展場各處的20多幅畫作中，找出唯一一幅真品，展開推理對決。



然而這一天，宋智孝的「背景板分量」依舊沒變。 節目開播10分鐘後她才終於開口，到了中段除了吃東西的畫面之外，幾乎找不到她的身影。 事實上宋智孝的分量爭議已經吵了兩週，過去也曾發生類似情況，那時製作組都會像做CPR一樣努力幫她搶分量，但這次不知道為什麼，完全看不出製作組有意幫她增加鏡頭。



在接力猜畫題的遊戲環節中，宋智孝突然說「題目可以再看一次嗎」，金鍾國馬上大喊「你剛沒看題目嗎」，池錫辰也說「3秒前才給你看過...... 智孝是金魚嗎」，HAHA接著虧她「太扯了吧，大家一起看的欸」。 不管她是真的沒專心還是為了效果故意裝傻，這段確實沒能製造出笑點。

朴新陽之後，接著登場的來賓是「耳膜男友」成始璄與李昌燮，這部份將在29日播出。 宋智孝在預告中依然沒有太多表現，反倒是池睿恩被成始璄硬湊合與MeloMance金珉碩的愛情線，成功搶到不少鏡頭。



宋智孝在《Running Man》中的存在感問題越演越烈。 身為出演長達17年的元老成員，卻幾乎看不到她為爭取分量付出的努力，超過90分鐘的節目中，她的分量連1分鐘都不到，讓觀眾看了相當無言。

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