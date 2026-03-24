宋智孝《Running Man》存在感再归零！连制作组都放弃救援？网友集体傻眼

韩国长寿综艺《Running Man》成员宋智孝的「零存在感」争议持续延烧，最新一集播出后再度引发热议，连制作组都被质疑已经放弃抢救她的分量，让观众看了直摇头。

22日播出的节目中成员们化身侦探，演员朴新阳以委托人身分登场，带来特别任务。 在展有150多件作品的美术馆里，众人必须从散落在展场各处的20多幅画作中，找出唯一一幅真品，展开推理对决。



然而这一天，宋智孝的「背景板分量」依旧没变。 节目开播10分钟后她才终於开口，到了中段除了吃东西的画面之外，几乎找不到她的身影。 事实上宋智孝的分量争议已经吵了两周，过去也曾发生类似情况，那时制作组都会像做CPR一样努力帮她抢分量，但这次不知道为什么，完全看不出制作组有意帮她增加镜头。



在接力猜画题的游戏环节中，宋智孝突然说「题目可以再看一次吗」，金钟国马上大喊「你刚没看题目吗」，池锡辰也说「3秒前才给你看过...... 智孝是金鱼吗」，HAHA接著亏她「太扯了吧，大家一起看的唉」。 不管她是真的没专心还是为了效果故意装傻，这段确实没能制造出笑点。

朴新阳之后，接著登场的来宾是「耳膜男友」成始璄与李昌燮，这部份将在29日播出。 宋智孝在预告中依然没有太多表现，反倒是池睿恩被成始璄硬凑合与MeloMance金珉硕的爱情线，成功抢到不少镜头。



宋智孝在《Running Man》中的存在感问题越演越烈。 身为出演长达17年的元老成员，却几乎看不到她为争取分量付出的努力，超过90分钟的节目中，她的分量连1分钟都不到，让观众看了相当无言。

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