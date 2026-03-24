忍無可忍！GD強勢反擊不手軟，提告對象「升級」，媒體也逃不掉

韓流天王G-Dragon（權志龍）最近真的是不忍了！針對這段時間圍繞在他身上的各種爭議跟爆料，他不只是對惡評網友提告，現在更直接將砲口對準了最初報導這些疑雲的媒體，態度可以說是非常強硬，就是要徹底洗刷名譽。

早前韓媒《MHN體育》就獨家報導過，說GD這次的提告名單裡竟有某些網路媒體的負責人。 而隨著經紀公司最近正式證實，這個消息確實是真的，也代表GD這次的提告範圍，已經從單純的網友、酸民，直接升級到媒體經營者身上了。

GD的經紀公司與《MHN體育》通電話時，也坦承確實有對該媒體的負責人提告。 不過對於具體的提告對象和細節，公司方面則低調表示「不方便透露」。據了解，這家被提告的媒體曾經以GD進出某些場所為理由，發表過好幾篇帶有質疑和暗示性的報導。 這家媒體不只是正式登記的定期刊物，早在2023年，也因為報導防彈少年團（BTS）的相關新聞，跟經紀公司HYBE在媒體仲裁委員會上鬧得不可開交。



GD之前因為相關爭議接受了警方調查，最後已經獲得了「無嫌疑」的處分，算是讓事情暫時告一段落。 在那之後他的經紀公司也已經對上百名散佈謠言的酸民提告，展現出絕不姑息的態度。

這次GD會這樣大動作反擊，外界普遍認為這代表他對於這些在無嫌疑處分後還繼續出現的指控，已經不想再忍讓了。 他這次的做法不再只是單純發聲明澄清，而是直接針對製造並散佈這些疑問的源頭，也就是媒體本身開告，可以說是跟過去完全不同的層級。有法律界人士就分析說這次的提告可以看作是跳脫了單純對個人的反擊，開始追究「資訊生產者」的責任了。



現在韓國法律界跟演藝圈都在關注，認為這件事情未來可能會對國內娛樂新聞的生態產生影響。 一方面大家對於這種沒有根據的爆料會更加警惕，另一方面，關於媒體報導該負起什麼責任的討論，恐怕也會越來越熱烈。

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