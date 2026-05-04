時隔 7 年，孔明驚喜現身《Running Man》錄影！金鍾國親自「挖角」：最強租賃成員候選人正式登場？

曾與金鍾國在 YouTube 頻道定下「錄影之約」的演員孔明，終於要回歸《Running Man》了！根據 SBS 關係人士於今日（4 日）透露，孔明正以嘉賓身份參與當天的節目錄製。 這不僅是他時隔 7 年再次作客，更引發了網民對他是否會接棒成為「租賃成員」的熱烈討論！

昔日「極限」化學反應：外貌與綜藝感兼備

孔明上一次出演《RM》已要追溯到 2019 年。 當時他與《雞不可失》劇組柳承龍、李荷妮、陳善圭、李東輝等一同現身，憑藉帥氣外貌與超豐富的反應，與成員們擦出不少火花，至今仍讓不少老粉印象深刻。

孔明這次出演之所以備受矚目，全因他在多個綜藝節目中展現了強烈存在感，是製作組與成員心目中的「頭號人選」！



金鍾國親自開口：PD 們都想要你！

在上個月 23 日播出的《金鍾國 GYM JONG KOOK》中，金鍾國曾直言不諱地向孔明拋出橄欖枝，透露節目更換 PD 時，製作組一致希望孔明能以「租賃成員」身份加入：「在電視劇結束後的休息空檔錄製過來，之後不用回頭地離開也沒關係。 這項制度就是為了這種情況而建立的。 一旦有了下一部作品，我們就會讓你放心地離開。」

當時孔明已表達強烈意願，承諾「會聯絡你們」，金鍾國則霸氣回應：「等著吧，製作組會主動找妳的！」。



《秘戀稽核中》收視報捷！行程無縫接軌

孔明目前主演的 tvN 新劇《秘戀稽核中》好評不斷，最新一集全國收視已飆升至 7.9%。 由於該劇採「事前製作」，拍攝工作經已全數完成，正好符合金鍾國所說的「休息空檔」。

究竟這位獲得全體成員與 PD 認證的「綜藝優等生」，會否以此次嘉賓出演為契機，正式成為繼姜勳、池睿恩後的下一位「租賃成員」？ 粉絲們絕對要拭目以待！



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