BTS光化門華麗回歸幕後曝光！RM拄拐杖硬撐，成員練習到最後一刻！粉絲心疼：台上完全看不出來

防彈少年團（BTS）21日在首爾光化門廣場舉行回歸秀，華麗舞台讓全球粉絲看得熱血沸騰，但其實這場演出背後藏著不為人知的辛苦準備過程，成員們在演出前一刻都還在拼命練習，RM甚至拄著拐杖堅持到最後。

根據韓媒報導，國立國樂院民俗樂團藝術總監劉智淑（音譯）分享了這次演出的幕後準備過程。 她透露演出前一天晚上，光化門廣場進行管制後，所有音響都關閉，BTS和整個表演團隊戴著入耳式耳機，在完全無聲的狀態下進行了彩排。

到了演出當天，成員們在開演前30分鐘就提前到光化門後方待命，劉智淑說：「他們一刻都沒有休息，一直不斷練習。」她還提到，讓她看了很心疼的是RM直到上臺前都還拄著柺杖，身體明顯有狀況，但還是撐完全場。劉智淑也特別提到一個讓她印象深刻的畫面，就是柾國在登台前，親自向工作團隊說了聲「謝謝」，讓她覺得非常暖心。



BTS於20日發行正規五輯《ARIRANG》，這是他們自2022年6月推出精選輯《Proof》後，時隔約3年9個月以完整體回歸的新作品。 隔天他們就在光化門廣場舉辦回歸秀，首次公開演唱主打歌《SWIM》等新歌。



這場回歸秀來頭不小，由曾操刀艾美獎、葛萊美獎、奧斯卡、美國超級盃中場秀的知名導演哈密許漢密爾頓（Hamish Hamilton）擔任總監。 BTS結束首爾演出後會在美國紐約參加Spotify舉辦的特別活動「Spotify X BTS：SWIMSIDE」與粉絲見面，接下來將於4月9日起從京畿道高陽綜合運動場主競技場展開全新世界巡迴演唱會。

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