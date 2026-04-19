《Running Man》爆料戰失控！梁世燦曾和女團偶像交往過？劉在錫驚人提問讓他「精神崩潰」

在《Running Man》中，梁世燦陷入了劉在錫的猛烈追問，直接當場慌了！！

在今天（19日）播出的SBS綜藝節目《Running Man》中，音樂劇明星劉俊相、申成祿、朴恩泰將作為嘉賓登場，展開一場難以預測的心理推理戰。



當天節目中，三人因音樂劇《Swing Days_代號A》而集結，本次競賽借用音樂劇中的「秘密獨立作戰」設定，打造出需要找出隱藏身份的2名間諜的諜報戰。尤其是加入了間諜必須分散在不同隊伍中生存才能獲勝的特殊規則，使成員之間的不信任與背叛達到頂點。

被視為「溫和」象徵的劉俊相，一反平時形象，拋出驚人發言震撼全場。當他面臨被懷疑為間諜的危機時，甚至祭出最後王牌來主張清白。究竟是什麼事件讓他如此失控，他所提出的破格發言內容又是什麼，引發觀眾好奇。



此外，在當天任務中，為了擺脫間諜嫌疑，成員們彼此展開毫不留情的「無濾鏡」攻擊。池錫辰向劉在錫拋出「希望女兒娜恩長得像爸爸嗎？」的提問，讓這位「國民MC」一時語塞。



尤其最精彩的是劉在錫對梁世燦的突襲提問——他緊咬過去不放，直接問出「你和女團成員交往過嗎？」讓現場瞬間陷入混亂。據說這場對決甚至演變成威脅16年深厚友情的激烈爆料戰，最終結果將在節目中揭曉。《Running Man》將於今天下午6點10分播出。

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