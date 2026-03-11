90分鐘節目只有10秒鏡頭！宋智孝《Running Man》慘變人形立牌，網兩派戰翻

韓國長壽綜藝《Running Man》又爆「下車說」！這次的主角是元老級成員宋智孝，因為在最新一集中，播出將近90分鐘的節目，她的個人分量竟然只剩「10秒鐘」，引發觀眾兩派論戰，甚至有人直嗆：「拜託妳自己下車吧！」

新一期中成員們化身公司職員，為了準時下班展開無所不用其極的對決。 沒想到節目結束後網友發現宋智孝幾乎消失在鏡頭前，除了團體鏡頭和反應表情外，幾乎沒有主導性的表現，實際計算下來，單獨分量竟然只有短短10秒左右。

節目播出後宋智孝的YouTube頻道留言區立刻被網友攻陷，不少人狠批：「《Running Man》也認真一點吧，這是職業道德的問題」、「智孝歐尼的聲音完全不見了」、「我本來最愛這節目，但現在因為妳不想看了，拜託自請下車」、「她的角色變得有點尷尬」、「昨天真的以為她沒來錄影」、「 真的越來越安靜」。 但也有不少人力挺：「又到了要逼走一個人的循環了嗎？」、「成員們感情很好，幹嘛硬要製造爭議」、「也許這集她身體不舒服吧」。 這些言論迅速在各大網路社群發酵，再度點燃「宋智孝下車說」的戰火。



這其實不是宋智孝第一次因為分量問題被推上風口浪尖。 從2010年加入《Running Man》至今超過15年，她雖然曾經是節目不可或缺的Ace，但近年來因存在感降低、表現相對被動，屢屢被點名要求退出。 早在2023年就曾爆發類似爭議，當時「國民MC」劉在錫還在自己主持的網路節目中替她緩頰：「智孝真的很努力，有時候確實會有她話比較少的集數，她自己也因為這樣很自責。 我們不需要講太多，下周開始認真做就行了，真的不要想太多。」



而宋智孝本人過去對於「下車」問題也多次表態。 她曾在某檔YouTube節目中被問到是否有退出念頭，坦言：「我本來沒想過綜藝能做這麼久，因為跟製作團隊有交情，我就想『只要這個團隊不結束，我就不會放棄』。」她還透露：「我一直以為所有綜藝節目做滿10年就會停掉，所以滿10年時我還做好心理準備要結束了，結果第11年又繼續做，就這樣一路到現在。」

回顧2016年，宋智孝和金鍾國曾遭《Running Man》製作單位「單方面通知」下車，當時引爆輿論炸彈，最後製作單位出面道歉，兩人重返節目。 如今同樣的「下車說」再次浮上檯面，面對老戰友的離開傳聞，節目接下來的變化也引發外界高度關注。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞