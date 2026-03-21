少女時代Tiffany首度公開戀愛故事！與卞耀漢從《逆貧大叔》結緣到心動升溫，甜認：真的很幸福♥

少女時代成員 Tiffany 日前出演 YouTube 頻道《金風的Nespresso Social Club》，首度公開與丈夫卞耀漢（卞約漢）的戀愛故事。

當主持人金風小心翼翼提到結婚話題時，Tiffany 也大方回應：「這件事還是想好好說一次，真的很感謝大家的關心與祝福。」



兩人因合作 Disney+ 原創影集《逆貧大叔》結緣。Tiffany 透露，其實是在拍攝結束、過了一段時間後，才逐漸與卞約漢變得親近。

她回憶道：「他真的是非常好的人，當時就覺得，如果之後還能一直見面就好了。」同時也坦言：「因為他太專業（公私分明）了，還一度擔心之後會不會沒有機會再見面。」語氣中滿是當時的小心動。隨著作品結束後仍持續聯絡、聊天，兩人的關係也自然升溫。Tiffany 笑說：「不只是工作，就連私下聊天也很合拍。」更甜蜜補充：「電影、喜好、時尚品味都很一致，彼此也會互相尊重、支持，可能就是這樣才會走到一起。」



至於戀情的開始，她也大方透露是由卞耀漢主動聯絡。當被問到「是對方先聯繫嗎？」時，她點頭承認，並笑說：「他是一個很有領導力的人，所以我才能分享這個幸福的消息。」最後，Tiffany 也向大家表達感謝：「真的很謝謝大家的關心與愛。」並分享婚後近況，無論是字句還是表情，都藏不住滿滿的幸福感。



此前，兩人於去年12月以結婚為前提公開認愛，並於上個月27日完成結婚登記。對於婚禮安排，經紀公司表示：「目前尚未確定具體時間與地點，正考慮以簡單形式舉行儀式。」



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