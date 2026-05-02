少女時代「孝利秀」登《劉QUIZ》預告！孝淵×俞利×秀英從打招呼就開吵，聊到成員反應更爆笑

少女時代新小分隊「孝利秀」孝淵、俞利、秀英登上《劉QUIZ》，光是預告就超爆笑，已經期待播出啦！

公開的預告中，俞利一開場就表示：「今天其實是我們三個的出道日」，讓主持人劉在錫也笑著回應：「聽說這是你們第一次正式活動吧？」並熱情迎接三人登場。

沒想到從打招呼開始就變成「戰場」XD 孝淵率先開口笑說：「有點好笑，不知道是該叫少女時代還是孝利秀，我是孝利秀的孝淵。」接著俞利自我介紹為「孝利秀的 Center 俞利」，立刻被孝淵吐槽：「你為什麼是 Center？」俞利則指著座位反擊：「我現在不是坐中間嗎？」



最後秀英則介紹自己是「孝利秀的忙內」，劉在錫忍不住確認：「真的是忙內嗎？」俞利補充：「其實也才差兩個月而已」，秀英也笑說：「那我就當忙內吧，反正都這樣了～」

談到少女時代成員的反應，孝淵透露：「我一直去鬧太妍，結果她說『那是你們自己的競爭』，反而變成我被戳到。」一番爆料也讓現場笑成一片。當秀英再問俞利「真的沒有要讓出Center 嗎？」時，俞利直接堅定表示：「不是 Center 會生病！」怎麼每句話都這麼好笑 XD



孝淵之後還問劉在錫：「你覺得我們要走什麼風格？」劉在錫則笑回要她們先討論好，結果三人一致認同：「這可能一輩子都談不出來！」這次登上《劉QUIZ》，也讓外界更加期待「孝利秀」是否會順勢展開正式活動，三人展現出的全新魅力與默契備受關注，先期待6日播出啦！



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