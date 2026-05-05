NewJeans Minji最新近況！驚喜走訪生日咖啡廳親送手作餅乾＋手寫信，暖心告白Bunnies「一直都很感謝你們」

隨著 NewJeans 正在準備回歸的消息曝光，Minji（玟池）的動向也備受關注，而她的最新近況也公開了！

Minji 在5日凌晨被發現，為了迎接7日生日，親自前往粉絲準備的生日咖啡廳，並留下手寫信、拍立得照片與親手製作的餅乾作為回應。由於當時尚未營業，她以將裝有禮物的袋子掛在店門口的方式，悄悄向粉絲傳達心意。目前已知共有約4間生日咖啡廳都被發現有她到訪的痕跡。



在信中，她寫道：「你好 Bunnies，大家都過得好嗎？有好好吃飯嗎？現在是5月，是一個像是所有想像都會實現的季節。今年也聽說很多 Bunnies 為了幫我慶生聚在一起，所以我也想做點餅乾來參與，希望會好吃。」並接著表示：「一直很感謝 Bunnies，想說的話有一卡車這麼多，希望我們能再次迎來好的機會，再見，謝謝大家幫我慶生。」

另一方面，NewJeans 與所屬公司 ADOR 圍繞專屬合約效力的爭議持續延燒。法院判定合約仍具效力後，團體目前進入重整階段。繼 Haerin 與 Hyein 之後，Hanni 也宣布歸隊，Minji 則仍在協商中。至於 Danielle，則因被指與團體退團及回歸延宕相關，遭通知解約。ADOR 同時對其及相關人士提起約431億韓元損害賠償訴訟。



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