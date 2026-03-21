【K社韓國小百科】繼杜拜巧克力後是「它」！光州60年老店變身「年糕界聖心堂」，全韓瘋搶的「南瓜糯米糕」到底多厲害？

韓國人的美食清單更新速度真的太快！繼糖葫蘆、杜拜巧克力 Q 餅之後，現在最火紅的關鍵字絕對是「南瓜糯米糕」。 這股由 SNS 發起的本土食材熱潮，正以驚人速度席捲全韓國，甚至讓一家傳承 60 年的在地老店瞬間成為全國瘋排的「打卡聖地」！

YouTuber 影片瘋傳！「另一個次元的味道」引爆排隊潮

最近兩周，位於光州北區的「昌億年糕（창억떡，音）」總店門前不論平日或週末都大排長龍，甚至一度造成周邊交通癱瘓。 這波熱潮的起點，源自一位擁有 77 萬訂閱的知名 YouTuber 在 VLOG 中的強烈推薦。



本月5日發佈的影片中，她在火車上大啖這家的「南瓜糯米糕（호박인절뷛）」，真誠地大讚是「另一個次元的味道」、「冷凍過後也好吃」，影片隨即在各平台瘋傳。 X（原 Twitter）也出現大量認證文，紛紛感慨：「好吃到流淚」、「大田有聖心堂，光州就有昌億年糕！」



광주 안가고 말랑한 호박 인절미 먹는 방법, 창억떡 홈페이지에서 고속버스 택배 신청하면 당일 만든 실온 떡 받을 수 있음! 배송비가 조금 쎄서 친구 4명 모아서 사면 싸짐 개별포장 말고 일반포장으로 사세요 꼭!!

받자마자 길떡함 pic.twitter.com/5KHpLPksaZ — 사과 (@apple_may529) March 13, 2026

창억떡 호박인절미



창억떡 저도 먹었어요

몰랑몰랑 쫀뜩쫀뜩 식감 최고

뭣보다 카스테라 가루 잔뜩이라 맛없없

대전은 좋은 동네임 창억떡집 분점도 있고 pic.twitter.com/53lV7tvyXk — 논문먹인돼지 (@pigdbpia) March 11, 2026

IVE 安兪真也愛這味！女神私藏零食清單曝光

不只是網紅推薦，就連大勢女團IVE 成員安兪真也抵擋不了它的魅力！兪真最近做客綜藝節目《拜託了冰箱》時，大方公開自己的私藏零食清單，其中一款心頭好正是南瓜糯米糕，眼尖的粉絲從包裝一眼認出就是「昌億年糕」出品。



從市場小攤到城市名片：老店轉型全紀錄

這款糯米糕之所以能擄獲年輕人的心，關鍵在於其獨特的口感——在 Q 彈的南瓜糯米糕外層，裹滿了香甜細緻的「卡斯特拉（長崎蛋糕）」芝士粉，甜美香濃的口感符合年輕人口味，同時又加入了全羅道的鄉土風味。

「昌億年糕」始於 1965 年光州東明洞市場的小攤位，走過一甲子歲月，是深受信賴的在地品牌，近年更通過線下門店、線上商城、電視購物和企業供貨等多種渠道銷售年糕。 其中，「南瓜糯米糕」一直是人氣極高的招牌菜單。



就像大田的聖心堂一樣，昌億年糕如今不僅是光州市民的愛店，更成了外地遊客必訪的「年糕聖地巡禮」（떡지코스）首選。 店家對這突如其來的爆紅感到既驚訝又感謝，透露近期客流量增加了兩倍以上，雖然忙得不可開交，但會堅持品質，要讓每位「巡禮者」都能帶回最完美的極樂滋味。

除了南瓜糯米糕之外，這家店還有很多不同口味的傳統糕點，各位韓劇迷下次去光州旅遊時，除了踩點拍攝地，別忘了也把這份「年糕界聖心堂」排入行程喔 XD！

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