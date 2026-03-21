《單身即地獄5》趙珆乾×金高恩再同框！甜蜜互動曝光，「兩人正在戀愛？」預告吊足觀眾胃口

YouTube 頻道「입만열면」的節目《楚門的世界》近日公開下一集的嘉賓，畫面中出現《單身即地獄5》的出演者趙珆乾與金高恩的身影，立刻引發熱烈討論。

在預告中，趙珆乾甜蜜告白：「除了高恩，我對其他人沒有感覺。」金高恩也帶著意味深長的笑容回應：「我現在覺得……就是珆乾歐爸。」



兩人還和主持人李龍真一起進行了特別環節——測謊機測試！李龍真直接問金高恩：「你有為趙珆乾心動過嗎？」同時問趙珆乾：「你對高恩是真心的嗎？」讓人好奇心瞬間爆棚。預告最後更出現關鍵問題：「趙珆乾和金高恩正在戀愛嗎？」完全吊足大家胃口。



互動也甜度爆表：金高恩問趙珆乾：「你在想什麼？」他害羞回答：「我該去還是不去？」趙珆乾也反問高恩：「你在想什麼？」高恩害羞說：「歐爸來還是不來呢？」這對話瞬間讓人回想起《單身即地獄5》中經典泳池片段啊！



雖然兩人在《單身即地獄5》並未正式配成最終情侶，但在今年2月播出的《單身即地獄：重聚》特輯中，他們再次展現親密互動，引起觀眾猜測戀情。這次節目將揭曉兩人之間的真實關係，讓大家超期待！網友們看到預告後也紛紛留言：「希望把預告片單獨剪成短影片」、「我就是為了看趙珆乾和金高恩來的」、「請期待高恩」、「下週點擊率會突破100萬」、「高恩珆乾的出演讓人心動」等等。



（影片 32：10 開始）



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