Jessica難忘少女時代情誼，海外演出唱起少時歌曲總流淚…全網推測是否後悔退隊

歌手Jessica日前進行海外巡迴演出時，演唱了少女時代的出道歌曲，而當時她也沒能忍住情緒而流下了眼淚，讓許多粉絲們感到不捨。

Jessica在18日時於越南進行個人演唱會《Reflections in Vietnam》，與越南當地眾多粉絲們見面。當日的演出中，曾作為少女時代成員活動的Jessica，也演唱了大家非常熟悉的多首人氣夯曲如「Gee」、「說出你的心願」、「I Got A Boy」、「The Boys」以及「Mr.Mr.」等，全場引爆回憶殺，舞台表演也讓大家憶起少女時代完整體的過往，別具意義。



特別是Jessica還演唱了少女時代歌曲中非常具有象徵性的出道曲「再次相遇的世界」，以抒情歌曲的版本來重新編曲演繹，而在舞台上演唱這首歌曲的Jessica也因為許多回憶湧上心頭而感動不已，沒能忍住眼淚。雖然Jessica在公開演出的場合演唱少女時代歌曲也並非第一次，1月她在馬來西亞舉辦的演唱會中，也曾因為演唱少女時代的過往歌曲而掀起話題討論。



雖然Jessica早早就從少女時代的隊伍退出，以個人姿態活動，但在演出時不免也是與少女時代有所連結，對於粉絲來說仍是粉絲服務中的一環，也樂見其演出。不過本次Jessica在演唱時淚灑舞台，許多網友們也發表了不同看法。有些網友們覺得她不斷懷念著自己最黃金最閃耀的時期，也有人覺得她流淚的原因是對於退出少時有些後悔，也有網友表示只是對過往歲月感到百感交集而感動落淚，不需過度解讀。



Jessica是在2007年以少女時代團體出道，在2014年的「Mr.Mr.」活動後，也就退出了少女時代。之後她也擁有自己的時尚品牌事業以及單飛活動，在2022年8月也出版了一本小說「Bright」，不過小說內容也因為被說似乎影射少女時代真實狀況而受到爭議，因小說也提到9人組合、退出團隊、經營時尚事業等等非常相似的內容，不免讓人聯想到是與真實事件相似的情況。

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