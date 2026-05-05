李世榮IG近況曝光！短髮清新造型獲讚，新作《再婚皇后》《漫長假期》陸續登場備受期待

李世榮真的好適合短髮啊！今年他也有多部作品要和大家見面，好期待！

李世榮近日在 IG 公開近況，在室內背景下，她以露肩設計造型搭配俐落短髮入鏡，簡單自然的姿態依舊相當吸睛。照片中，她身穿天空藍系無袖上衣，外搭針織開襟衫，以上半身為主的構圖搭配整齊短髮，整體呈現出清爽乾淨又帶點質感的氛圍。



網友也紛紛留言：「哇，好適合短髮」、「真的好漂亮」、「這種風格很適合」、「姊姊太美了」、「期待接下來的新作品」等等。

李世榮接下來也有多部作品將與觀眾見面，其中包括 Disney+新劇《再婚皇后》，並與申敏兒、朱智勛、李鐘奭 合作。劇情改編自人氣網路小說，李世榮將挑戰飾演迷倒皇帝的反派角色「菈絲塔」，展現不同以往的形象，也讓不少粉絲期待她的突破演出！



再來是與秋泳愚搭檔的《漫長假期》，他將飾演生活能力極強的海邊飯店員工「李德潘」。劇中面對以飯店VVVIP身分出現的「3375號」，兩人展開反覆糾纏，也讓原本平靜的生活逐漸出現變化。此外，她也有望與柳演錫合作漫改劇《公主貪戀書生》，飾演外表堅強、內心孤單卻充滿好奇心的公主恩明，也很期待她接下來的新作品會帶來什麼驚喜！



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