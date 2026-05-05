申東燁節目《乾杯哥》爆出爭議！對 TXT 秀彬開過火玩笑惹怒粉絲，預告下架仍未道歉反掀更大風波

申東燁所主持的 YouTube 網路節目《乾杯哥》（心酸的哥哥）陷入對偶像性騷擾的爭議，在未發表任何立場的情況下，後對影片進行了修改。

4日，《乾杯哥》刪除了邀請人氣男團 TXT 成員崔秀彬、崔杋圭出演的預告影片。

該影片一公開後，便爆出出演者對秀彬進行性騷擾的爭議。主持人申東燁對秀彬問道：「聽說你的乳頭像我的眼睛一樣集中在一起？」並做出彷彿在測量身體部位長度的動作。





秀彬表示「很羞恥」，顯得相當慌張，但製作組卻將此作為笑點進行剪輯，而另一位主持人鄭湖澈甚至掀起上衣露出上半身，試圖營造搞笑效果。這些畫面原封不動地在預告影片中公開。



粉絲們隨即強烈反彈，對將藝人性物化場面當作綜藝內容消費的《乾杯哥》製作組表達憤怒。特別是當事人秀彬已表達不適，卻仍未經過濾地將相關畫面放入預告片，引發更大批評聲浪。部分粉絲更要求經紀公司 BigHit Music 提出保護藝人的對策，並預告將對製作組採取抗議等集體行動。



之後製作組在沒有任何公告或道歉的情況下，將該預告影片設為非公開。然而，由於缺乏直接道歉，粉絲的怒火反而進一步升高。

而《乾杯哥》節目方與韓媒《Dispatch》通話時表示：「TXT 篇預告因為呈現方式過於刺激而引發誤會」，並說「有問題的內容已在正片中全部刪除」接著補充：「在剪輯過程中，我們一直努力盡量刪除可能引起不適的部分，但仍有未能完全過濾的片段」，並表示「未來會更加謹慎製作」。

▼後續，在完整訪談影片播出後，已經完全去除掉引發爭議的部份，留言區評論看起來也算是解除了危機：



《乾杯哥》申東燁過去也曾多次引發爭議。由於節目以飲酒為主題，曾捲入美化飲酒的討論，近期更因出演嘉賓演員李在龍第3次酒駕被查獲而遭到批評。此外，節目也曾因粗話與貶低性發言等多次引發爭議，節目展示給大眾的形象目前偏差。

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