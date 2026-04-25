少女時代孝淵為「孝利秀」拉票超投入！半開玩笑「警告」潤娥：「現在是敏感時期」別和俞利、秀英聯絡 XD

22日，孝淵的 YouTube 頻道《Hyo's Level Up》上傳新影片〈潤娥啊，你站哪邊？要支持「孝利秀」還是要挨打？〉，內容笑點滿滿，再度掀起粉絲討論。

其實早在去年9月，孝淵就宣布與俞利、秀英組成全新小分隊「孝利秀」，還喊出要接棒「太蒂徐」的氣勢。三人甚至為了主唱位置展開「按讚數對決」，以票數高低決定人選，戰況相當激烈。眼看情勢不妙，孝淵立刻啟動「拉票模式」，直接殺到潤娥的品牌活動現場求支援。



在行程忙碌的情況下，潤娥仍抽空與孝淵短暫互動。當被問到對團名的看法時，她表示：「大家好像已經習慣說『孝利秀』，也有人跟我說很期待、覺得有趣，聽久了確實變得順口。」展現出相當圓融的回應。過程中，孝淵也關心潤娥是否有與秀英、俞利聯繫，得知她曾與俞利聯絡時，立刻笑著「提醒」要減少聯繫（笑），甚至在聽到她去看話劇後，還半開玩笑地說：「現在是比較敏感的時期，要小心一點」，認真又投入的反應也讓人忍不住笑出來。



最後，孝淵正式提出希望潤娥發表「公開支持孝利秀」的請求，但過程中不小心口誤為「지지지」，被潤娥即時抓住並加以調侃，甚至唱起少女時代經典曲〈Gee〉，讓孝淵忍不住放話：「妳應該要被打一下！」最後製作組單獨叫來潤娥，問她：「是否打算公開支持孝淵？」潤娥直接拒絕說沒有 XD



影片才公開短短幾天，已經突破146萬點擊，網友也紛紛在底下留言：「潤娥真的太調皮了」、「這個應該去找李孝利姐姐公開支持的」、「少女時代成員們好會裝模作樣地演好情景劇，真的好好笑」、「潤娥好漂亮啊！不愧是少女時代C位」、「潤娥在姐姐們面前很調皮，哈哈」、「孝淵這次的影片也很漂亮」、「少女時代所有人都非常漂亮」等等。

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