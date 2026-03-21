少女时代Tiffany首度公开恋爱故事！与卞耀汉从《逆贫大叔》结缘到心动升温，甜认：真的很幸福♥

少女时代成员 Tiffany 日前出演 YouTube 频道《金风的Nespresso Social Club》，首度公开与丈夫卞耀汉（卞约汉）的恋爱故事。

当主持人金风小心翼翼提到结婚话题时，Tiffany 也大方回应：「这件事还是想好好说一次，真的很感谢大家的关心与祝福。」



两人因合作 Disney+ 原创影集《逆贫大叔》结缘。Tiffany 透露，其实是在拍摄结束、过了一段时间后，才逐渐与卞约汉变得亲近。

她回忆道：「他真的是非常好的人，当时就觉得，如果之后还能一直见面就好了。」同时也坦言：「因为他太专业（公私分明）了，还一度担心之后会不会没有机会再见面。」语气中满是当时的小心动。随著作品结束后仍持续联络、聊天，两人的关系也自然升温。Tiffany 笑说：「不只是工作，就连私下聊天也很合拍。」更甜蜜补充：「电影、喜好、时尚品味都很一致，彼此也会互相尊重、支持，可能就是这样才会走到一起。」



至於恋情的开始，她也大方透露是由卞耀汉主动联络。当被问到「是对方先联系吗？」时，她点头承认，并笑说：「他是一个很有领导力的人，所以我才能分享这个幸福的消息。」最后，Tiffany 也向大家表达感谢：「真的很谢谢大家的关心与爱。」并分享婚后近况，无论是字句还是表情，都藏不住满满的幸福感。



此前，两人於去年12月以结婚为前提公开认爱，并於上个月27日完成结婚登记。对於婚礼安排，经纪公司表示：「目前尚未确定具体时间与地点，正考虑以简单形式举行仪式。」



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