《鄉村魔髮師》朴寶劍「鋼鐵體力」大爆發！剪髮、料理、暴風雪中登山、陪孩子玩一整天忙翻也不停歇

朴寶劍在《鄉村魔髮師》中，以不知疲倦的鋼鐵體力度過了充實滿滿的一天，過程療癒溫馨讓人看了非常愉悅。

《鄉村魔髮師》是tvN綜藝節目，由擁有理髮師國家資格證的朴寶劍，與他的演員摯友李相二、郭東延一起，在偏遠的鄉村經營一間特別的理髮店，不只為客人整理頭髮，也療癒心情，記錄他們用心經營理髮店故事的節目。



在13日播出的節目中，朴寶劍負責為一位經常來理髮店幫忙的常客小朋友剪頭髮。面對想要嘗試中長髮造型轉變的小客人需求，他甚至使用電動理髮器，展現出磨練已久的剪髮實力。此外，為了讓第一次到美髮店做造型的小朋友留下難忘回憶，他也提供各種體驗，為對方打造特別又珍貴的記憶。



為了犒賞辛苦的後輩，一日打工生Rain前輩親自烤肉，展現華麗的料理手藝。看著這一幕的朴寶劍表示「我也想幫點忙」，並勤快地準備食材。不僅如此，他還為了讓大家能坐在木板平台上舒服用餐，跑去找椅子，展現出一刻也不停歇的「活力電池」模樣。此外，他大口享用排骨的吃播畫面，也成功勾起觀眾們的食慾，為與夥伴們的幸福一天畫下句點。



在迎來第一次休息日的前一晚，朴寶劍認真記錄營業日誌，把每天遇見的新朋友，以及在彼此之間萌芽的回憶都深深刻在腦海與心中。而到了休息日，他又代替郭東延擔任主廚角色，一大早就開始準備三明治，再度展現不知疲倦的鋼鐵體力讓人連連驚嘆。

「劍東二（朴寶劍＋郭東延＋李相二）」利用休息日挑戰攀登德裕山，卻遭遇突如其來的強風與暴風雪，一度讓人手足無措。不過朴寶劍依然走在最前方，甚至還哼著歌悠閒登山，並不斷回頭確認哥哥與弟弟的狀況。接近山頂時，他還表示：「多虧相二哥和東延，我們才能走到這裡。」把功勞歸給夥伴們，三人甚至即興拍起情境短劇，用笑聲化解登山的辛苦。







結束登山聚會回到住宿地後，朴寶劍還貼心地陪著在村裡玩雪橇的孩子們一起玩耍，展現溫柔的一面。之後他到空無一人的理髮店查看時，驚喜遇到突然到訪的一日外燴主廚尹南魯（出演過《黑白大廚》的料理狂人），兩人開心打招呼，並在意外的晚餐款待下度過甜蜜的休息日。





朴寶劍出演的《鄉村魔髮師》每週五晚間8點35分於tvN播出，海外由 HBO MAX同步上線。

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