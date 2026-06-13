《菜鳥伙房兵》味覺男孩攜手李相二登《M Countdown》打歌！黃錫浩再展超強存在感，表情管理太神XD

大家有看《菜鳥伙房兵》「味覺男孩」和李相二的打歌舞台嗎？真的太爆笑了 XD

李相二於11日播出的 Mnet《M Countdown》中登場，以《菜鳥伙房兵》中的企劃團體「味覺男孩 with 黃錫浩」成員身份，帶來特別舞台〈My Flavor〉演出。

該團體源自劇中第6集設定：炊事兵姜成宰（朴志訓 飾）製作的「義式炸飯糰」，意外讓四中隊長黃錫浩（李相二 飾）大受衝擊，腦海中瞬間展開一段幻想 MV，而「味覺男孩」也在這個名場面中誕生，播出後隨即引發熱烈討論。最終，該橋段以充滿趣味的方式延伸成「五味（五感）」概念舞台呈現，創意十足，也深受觀眾喜愛。



舞台上，李相二以多變表情與俐落舞蹈一登場便抓住全場目光，一句「我黃錫浩，不吃隨便的東西」直接把角色感拉滿，現場歡呼不斷。在尾聲，他再度重現角色喝咖啡的招牌動作作為 ending pose，將劇中想像具象化呈現，真的太會啦！



李相二也透過《菜鳥伙房兵》特別出演展現超強存在感，在戲劇、綜藝與音樂節目之間自由切換，留下深刻印象。另一方面，他也確定出演7月首播的 MBC 新金土劇《殺手媽咪》，飾演南部警察署強力二組刑警「李東進」，後續表現也備受期待。



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