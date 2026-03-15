徐玄克服「特權爭議」完成小提琴家出道！學琴 5 個月登樂天音樂廳，安可曲驚喜奏響《再次重逢的世界》網友全淚崩：是永遠的少女時代！

當交響樂版的《再次重逢的世界》旋律響起，現場觀眾無不感到激動！少女時代成員兼演員 徐玄 首次以小提琴家的身分登上了舞台，展現了令人敬佩的挑戰精神，真的很棒！

粉紅禮服優雅現身：挑戰高難度名曲《查爾達斯》

13 日下午，徐玄現身首爾松坡區樂天音樂廳，以特別協奏者身分參加「Sol 愛樂管弦樂團第 8 屆定期演奏會」。 她身穿一襲優雅的粉紅色禮服，現場演奏了維托里奧·蒙蒂（Vittorio Monti）的名曲《查爾達斯舞曲（Csárdás）》，正式完成古典樂舞台出道。



#서현 | 260313 Seohyun performs Vittorio Monti's 'Czardas' as a guest violinist with Sol Philharmonic Orchestra at Lotte Concert Hallpic.twitter.com/Dd3hQ4SFkG — Seohyun News (@SeohyunData) March 13, 2026

最令粉絲驚喜的莫過於安可環節，徐玄特別準備了少女時代的出道曲《再次重逢的世界》。 氣勢恢弘的交響樂編制搭配熟悉的旋律，立即引發現場觀眾驚呼！演出後面對粉絲的稱讚，徐玄也感性表示：「覺得很有成就感，在（小提琴家）出道的日子再次演奏這首歌，是刻意賦予這層意義的。」



正面迎戰「特權爭議」：以誠摯演出贏得掌聲

由於徐玄正式學習小提琴僅約 5 個多月，尚屬初學者，因此這次演出在舉辦前便引發話題。 自稱為「小提琴兒童」的徐玄表示，是為了降低古典樂門檻、協助其大眾化，才決定參與這次協奏。



在演出前，聲音質疑業餘愛好者是否因藝人身份而享有「特權」登上專業舞台，但隨即有樂迷指出該樂團本身由業餘愛好者組成，且藝人參與能有效推廣古典樂大眾化。

面對於爭議，徐玄選擇埋頭苦練。 演出結束後，網路社群等平台陸續出現現場後記。 文化資訊帳號「플로잇 컬처」評價道：「雖然不是專業等級的完美實力，但挑戰本身就很令人感動。」評論更指出，初學者在首演就挑戰高難度的《查爾達斯舞曲》，那些微小的失誤反而讓舞台更具感染力。



觀眾的掌聲與喝彩已說明一切：



#서현 | 260313 Seohyun takes a bow after her guest violinist performance with Sol Philharmonic Orchestra at Lotte Concert Hall pic.twitter.com/GPYgejDZgf — Seohyun News (@SeohyunData) March 13, 2026

#서현 | 260314 SEOBBLE



: It was truly a dreamlike moment…During rehearsal I was a bit nervous, but when I saw my fans at the actual performance, I felt so so grateful and suddenly I was just excited and happy?! So I was able to play without being nervous and just enjoy… pic.twitter.com/3jXiJGjTBo — Seohyun News (@SeohyunData) March 14, 2026

當天到場入座的演員 全慧彬、尹宥善 等演藝圈同僚也透過社群媒體發布鼓勵訊息，為她的挑戰應援：「超級超級帥氣的徐玄，飛得更高吧！」



단원분 인스타 스토리 서현 pic.twitter.com/faRgnTfGnz — 화수은화 (@SNSD_0805) March 13, 2026

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