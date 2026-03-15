女團 Hearts2Hearts 新歌〈RUDE!〉橫掃榜單！奪下出道後首個地上波冠軍，達成兩冠王

SM娛樂旗下女團 Hearts2Hearts 以新歌〈RUDE!〉拿下出道後，首次在地上波音樂節目的第一名！粗卡黑優～～～

Hearts2Hearts 於14日在 MBC《Show! 音樂中心》中，憑藉新單曲〈RUDE!〉奪得第一名，繼先前在 Mnet《M Countdown》拿下第一後，再度稱霸音樂節目，達成兩冠王，並再次證明他們勢不可擋的人氣上升趨勢。



特別的是，擔任《Show! 音樂中心》MC 主持人的 A-NA 親自宣布 Hearts2Hearts 為第一名得主，讓她們首次登上地上波音樂節目冠軍的瞬間更具意義。成員們表示：「能在我們非常喜愛的《Show! 音樂中心》獲得第一名真的很幸福，也很開心能從成員 A-NA 手中親自領到這個獎。這次活動獲得了很多喜愛，真的非常感謝。『S2U』（官方粉絲名）我們愛你們。未來也會成為更加努力的 Hearts2Hearts。」向粉絲們傳達了真誠的感謝與愛意。



此前，Hearts2Hearts 憑〈RUDE!〉在 Melon TOP100 最高排名第2、HOT100 第1，日榜第3等成績穩居音源榜最上位圈；同時也在韓國 YouTube 熱門音樂第一名、Spotify 韓國 Daily Top Song 與 Weekly Top Song 第一名、Apple Music 韓國 Top100 第一名，以及中國最大音樂平台 QQ 音樂的新歌榜、流行指數榜、K-POP 週榜第一名等多項全球排行榜上持續奪冠並刷新自身最高紀錄。因此，這次再以音樂節目『兩冠王』追加新的生涯高峰，也吸引了更多關注。



另一方面，Hearts2Hearts 將於19日（以下為當地時間）在紐約、22日在洛杉磯舉行北美 Showcase，並於28日在雅加達舉辦粉絲見面會，與當地粉絲見面。

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