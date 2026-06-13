神仙閨蜜放閃！孔曉振、申敏兒「28年前青澀嫩照」曝光，雙雙嫁「年下歐巴」成幸福人妻

南韓兩大女星孔曉振與申敏兒，不僅是時尚界的元祖天后，私底下更是攜手走過將近 30 年的「神仙閨蜜」。 就在本月 12 日，孔曉振無預警在個人 IG 上曬出高能回憶殺，感性寫下「1998-」並PO出當年的合照，瞬間引發關註。

孔曉振PO出兩張鑲嵌在復古鑰匙圈裡的合照，兩位當年的青澀少女雙臉緊貼，對著鏡頭展現招牌的溫柔微笑。 雖然是黑白照片且穿著輕便，但那幾乎掐得出水來的透亮肌膚，以及自帶初戀感的燦爛笑容，依舊散發出滿滿的可愛甜美氛圍。





事實上，申敏兒與孔曉振早在 1998 年以雜誌模特兒身份出道時便結下緣分，隨後雙雙轉戰影視圈大獲成功，更曾於 2009 年的電影《喜歡現在這樣》中破天荒飾演姊妹。 兩人宕 28 年、至今依舊堅定不移的閨蜜情誼，在演藝圈裡顯得格外的彌足珍貴。



除了友誼讓人羨慕，兩位好姐妹在愛情路上的劇本也驚人地相似！兩人都與演藝圈同僚愛得高調，並在近年不約而同地步入禮堂，盡情享受著人妻的新婚甜蜜。

孔曉振於 2022 年與小她 10 歲的歌手Kevin Oh（凱文吳）結婚，對方為了在韓發展並陪伴妻子，自願放棄美國籍並於2023年12月現役入伍，並已於去年 6 月退伍回到老婆身邊。 申敏兒則與小她 5 歲的演員金宇彬挺過愛情長跑和抗癌風波，於去年 12 月舉辦了非公開的婚禮，正式結為夫妻。





不只戲外生活幸福美滿，兩位閨蜜也即將帶著新作全面霸屏。 孔曉振主演的 MBC 全新電視劇《殺手媽咪》蓄勢待發; 申敏兒更是大銀幕與串流雙管齊下，她主演的懸疑驚悚電影《瞳孔》將於本月 24 日在韓國隆重上映，領銜主演的Disney+奇幻宮廷劇《再婚皇后》也即將迎來公開，頂級大女主的排場讓全球劇迷期待值拉滿。







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