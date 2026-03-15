《乡村魔发师》朴宝剑「钢铁体力」大爆发！剪发、料理、暴风雪中登山、陪孩子玩一整天忙翻也不停歇

朴宝剑在《乡村魔发师》中，以不知疲倦的钢铁体力度过了充实满满的一天，过程疗愈温馨让人看了非常愉悦。

《乡村魔发师》是tvN综艺节目，由拥有理发师国家资格证的朴宝剑，与他的演员挚友李相二、郭东延一起，在偏远的乡村经营一间特别的理发店，不只为客人整理头发，也疗愈心情，记录他们用心经营理发店故事的节目。



在13日播出的节目中，朴宝剑负责为一位经常来理发店帮忙的常客小朋友剪头发。面对想要尝试中长发造型转变的小客人需求，他甚至使用电动理发器，展现出磨练已久的剪发实力。此外，为了让第一次到美发店做造型的小朋友留下难忘回忆，他也提供各种体验，为对方打造特别又珍贵的记忆。



为了犒赏辛苦的后辈，一日打工生Rain前辈亲自烤肉，展现华丽的料理手艺。看著这一幕的朴宝剑表示「我也想帮点忙」，并勤快地准备食材。不仅如此，他还为了让大家能坐在木板平台上舒服用餐，跑去找椅子，展现出一刻也不停歇的「活力电池」模样。此外，他大口享用排骨的吃播画面，也成功勾起观众们的食欲，为与伙伴们的幸福一天画下句点。



在迎来第一次休息日的前一晚，朴宝剑认真记录营业日志，把每天遇见的新朋友，以及在彼此之间萌芽的回忆都深深刻在脑海与心中。而到了休息日，他又代替郭东延担任主厨角色，一大早就开始准备三明治，再度展现不知疲倦的钢铁体力让人连连惊叹。

「剑东二（朴宝剑＋郭东延＋李相二）」利用休息日挑战攀登德裕山，却遭遇突如其来的强风与暴风雪，一度让人手足无措。不过朴宝剑依然走在最前方，甚至还哼著歌悠闲登山，并不断回头确认哥哥与弟弟的状况。接近山顶时，他还表示：「多亏相二哥和东延，我们才能走到这里。」把功劳归给伙伴们，三人甚至即兴拍起情境短剧，用笑声化解登山的辛苦。







结束登山聚会回到住宿地后，朴宝剑还贴心地陪著在村里玩雪橇的孩子们一起玩耍，展现温柔的一面。之后他到空无一人的理发店查看时，惊喜遇到突然到访的一日外烩主厨尹南鲁（出演过《黑白大厨》的料理狂人），两人开心打招呼，并在意外的晚餐款待下度过甜蜜的休息日。





朴宝剑出演的《乡村魔发师》每周五晚间8点35分於tvN播出，海外由 HBO MAX同步上线。

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