QWER可愛現身台北小巨蛋！ SJ東海與韋禮安合唱「最好的朋友」更壓軸演唱最新中文單曲「約定」獻台粉

6月13日晚間在台北小巨蛋所舉辦的第21屆KKBOX風雲榜演唱會，請來十九組海內外藝人接力演出，其中包含了韓國女子樂團組合QWER、男團LNGSHOT以及Super Junior成員東海亦帶來精采演出。





已經多次來台的QWER，依舊是吸引了許多台灣粉絲在台下應援，初次登上小巨蛋的她們，一開口竟流利演唱出五月天的人氣歌曲「後來的我們」，令全場台粉相當驚豔。在演出後的訪問中，她們也表示今日感受到了許多台灣粉絲的熱情歡呼，感到相當開心，因為台北有很多美食，她們也慕名而來許願在離台前有機會能吃到芒果冰。





這一次選唱五月天的「後來的我們」，QWER表示為了不讓中文發音混淆，真的聽了很多次也練習很久，希望大家能喜歡，當然也希望有機會能夠與前輩五月天合作。她們也預告下半年仍有許多機會能與台灣粉絲們見面！團員們還分別說了許多中文問候如「請多多期待，我愛你，好想你」「水啦！挖金愛你！讚啦！」「謝謝你們來看我們」「我喜歡奶茶，我非常喜歡台北」「我可愛對不對？我漂亮對不對？」非常可愛。



非常酷帥的男團LNGSHOT則是連續解鎖台北大巨蛋以及小巨蛋兩大場館，被問到他們是否有做什麼特別的準備？他們表示會在演出前呼一個隊呼，很希望能夠將自己準備好的曲目好好表現出來。LNGSHOT也透露自己目前正在埋首準備自己的第二張EP專輯，希望有機會能夠再度來台演出。







Super Junior已是KKBOX的常客，曾經全體來台演出，也曾以小分隊來台演出，今年東海更是挑戰自己SOLO站在舞台上，他表示每一次表演總是讓他相當悸動又興奮，這一次他更帶來新的中文歌曲「約定」，飽含著他想要傳達給粉絲們的心意。東海也在韋禮安的表演中與他合唱了兩人去年發行的中文歌曲「最好的朋友」，韋禮安更特別透露東海哥在上台前也指導了他兩人在合唱舞台的互動方式，大讚東海對於舞台表演非常有想法。





來台多次的東海，與台灣媒體更是非常熟悉，對於正在發問的記者，他更直接走下台親自遞上麥克風，並且認真地聽取問題，讓在場記者受寵若驚。東海表示只要KKBOX邀請，他隨時都願意再度來台演出。而他也提到自己最近每天都進辦公室認真的寫歌，不管是寫給D&E或是自己，希望選出好的音樂來送給所有粉絲們。





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