卞約漢酒後傳訊給申惠善後秒刪，原因竟是這個！網讚：Tiffany太會挑老公了

韓星卞約漢上月底低調與少女時代成員Tiffany完成婚姻登記，正式升格為人夫。 隨著兩人結婚消息曝光，卞約漢過往在節目上的「超謹慎發言」也被網友翻了出來，意外成為熱議焦點——原來這位歐巴，私下根本是「界線大師」！

事情是這樣的。 去年卞約漢與申惠善一起登上YouTube節目《Salon Drip 2》，申惠善當場爆料兩人的KakaoTalk對話紀錄，讓全場笑翻。申惠善說，有一次因為宣傳行程，收到卞約漢傳來訊息問：「惠善啊，今天狀態怎麼樣？」她禮貌回問：「歐巴你呢？ 」結果對方秒回：「爛醉ᅲᅲ」

等等，這還沒完！申惠善接著說：「我用手機預覽看到訊息，正準備點進去回覆，結果那則訊息竟然『被消失』了！」過沒多久，取而代之的是一條全新訊息：「很好！我們開心地工作吧！」申惠善當場傻眼：「但我已經看到了啊！」卞約漢趕緊解釋：「那天行程結束後有個酒局，我不是因為『爛醉』兩個字刪訊息，是因為後面那個『ᅲᅲ』！」他強調：「那個表情符號不是我平常的語氣啦！」



這還不是最誇張的。 申惠善繼續加碼爆料，說有次兩人為宣傳互相打氣，卞約漢不小心按到「愛心」回覆，結果這位歐巴竟然緊張到傳訊問她：「欸，我剛剛不小心按到愛心了，我不知道怎麼取消耶！」



一旁的張度練忍不住吐槽：「按到愛心又怎樣？」卞約漢一臉認真：「就不是那種情感啊！我還一直問她怎麼刪掉。 當下突然想到我媽，我連對我媽都沒按過愛心！」

這段超有邊界感的發言曝光後立刻在網路發酵。 網友紛紛留言：「這男人很會劃線喔」、「Tiffany 看男人的眼光很準」、「完全是不給別人留想像空間的類型」、「開始好奇他們的夫妻相處模式了」。

卞約漢與Tiffany因合作Disney+原創劇《逆貧大叔》相識、相戀，去年12月公開認愛，並於上月底完成婚姻登記。 所屬公司表示，兩人以深厚信任為基礎決定共度一生，婚禮部份將低調以家族聚會形式進行，細節尚未公開。

從「爛醉ᅲᅲ」秒刪、到愛心誤觸就崩潰，只能說——Tiffany嫁的這位，真的是連聊天軟體都能看出分寸感的男人啊！

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

