從JYP老闆變「公務員」？最重磅合影曝光，朴軫永和韓中元首同框！網嘆：人脈已經是Next Level

韓國「JYP娛樂」創辦人、歌手兼製作人朴軫永（J.Y. Park）最近又有新動作！去年9月才被李在明政府延攬，出任總統直屬「大眾文化交流委員會」共同委員長，沒想到才過了約半年，10日又傳出他將辭去JYP娛樂的社內董事職務，消息一出立刻引發外界關注。 畢竟這位「K-pop傳奇製作人」的一舉一動，向來都自帶話題。

回顧去年任命消息公佈時，總統府秘書室長姜勳植就曾在記者會上盛讚朴軫永，稱他是「代表韓國的歌手之一」，多年來致力於推動K-pop走向世界，也期待他能在文化交流層面發揮影響力，讓全球更多人享受韓國大眾文化，同時也讓韓國接觸更多不同文化，打造真正「文化百花齊放」的韓國。

對於突然接下政府職務，朴軫永當時其實也坦言壓力不小。 他在SNS發文表示，身為娛樂圈從業者，要接政府工作其實相當猶豫，「擔心與負擔都不少」，但想到現在正是K-pop迎來前所未有機會的關鍵時刻，最後還是決定「硬著頭皮上了」。 他也承諾會把自己多年在產業現場感受到的制度需求整理出來，推動更實際的支持政策，讓後輩藝人能獲得更好的發展機會，也希望K-pop能再上一層樓，成為世界各國彼此理解與交流的橋樑。



朴軫永的「文化外交」行程很快就登上國際舞台。 去年11月，他以大眾文化交流委員會共同委員長身分出席中韓最高領導人晚宴，還與中國國家主席習近平會面。 事後他開心在社群分享心得，直說能親自交流非常榮幸，也希望未來能透過大眾文化，讓兩國人民更加靠近。其實朴軫永對K-pop未來一直很有想法。 他過去在綜藝節目上就透露，自己「已經規劃好未來5年的K-pop藍圖」，完全是製作人本能發作，腦袋永遠在想下一步。



就在大家還在猜他會怎麼佈局時，JYP娛樂昨日（10日）宣佈重磅消息：朴軫永將辭去公司社內董事，並且不會在3月26日的股東大會上參與連任。 簡單說，就是正式卸下公司董事身分。不過粉絲也不用太緊張，因為朴軫永並沒有「退休」的打算。 公司表示，他未來會把更多時間放在創作、藝人活動與培養後輩，同時也會投入更多K-pop產業相關的對外活動。 換句話說，JYP老闆只是把行政工作放下，專心回到自己最擅長的「做音樂、打造明星」。

從1994年出道至今，朴軫永已經在樂壇打滾超過30年，身兼歌手、作曲家、製作人等多重身分，打造出無數K-pop明星。 如今雖然卸下JYP董事職務，但看起來他的K-pop藍圖才剛要展開第二人生。 至於下一步會不會再搞出什麼「震撼彈」？ 只能說——只要是朴軫永，大家大概都不會太意外。

