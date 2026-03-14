媽媽大誤會「你女友」！柳演錫「這扮相」太驚人，連好友看了都想約

柳演錫的女裝扮相，竟然連親媽都認不出來！
日前播出的SBS綜藝《我家的熊孩子》中，柳演錫公開了一張當年演出音樂劇《搖滾芭比》（《Hedwig》）的變裝照，驚豔全場，讓大家瞬間看傻眼。節目中，主持人徐章焄好奇問：「聽說你媽看到你女裝的照片，還問你『最近在交往這個朋友嗎？』到底是什麼照片這麼誇張？」結果照片一公開，全場直接驚呼！
只見照片中的柳演錫頂著濃豔妝容、金色長髮，舉手投足完全是女生模樣，徐章焄忍不住讚嘆：「這其實是認真拍的吧！」柳演錫笑著解釋，這是當時演出音樂劇《搖滾芭比》時，為了海報拍攝的造型，「我把照片傳給我媽看，她問我『這誰啊？ 看起來蠻有個性的，是善良的朋友嗎？』完全沒認出是我！」
更扯的是，不只媽媽被騙，連他的好兄弟也上當！柳演錫笑說：「我曾經騙朋友說要幫他介紹女生，給他看了這張照片，結果他真的跟我要電話！後來我才說『是我啦~寶貝~』」全場笑翻。
徐章焄也認證：「這張照片真的拍得太美，外國人看到一定也認不出來。」在場的嘉賓團媽媽們也紛紛驚呼：「我們看也看不出來是柳演錫！」這波女裝扮相，不僅展現了柳演錫的變身實力，也讓觀眾看到他不為人知的反轉魅力。
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