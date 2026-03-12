當年嫌《宮》太娘！朱智勛曾拒演三個禮拜 ：硬漢怎麼能留妹妹頭？！

朱智勛最近帶著新作品《權慾之巔Climax》，與搭檔河智苑、Nana一起登上綜申東燁的YouTube頻道《心酸的哥哥申東燁》。 訪談中他不僅大聊童年往事，還自爆一段超糗經歷——他曾是這個節目的「兩集元老」，卻在某次錄影中途被當場「趕出門」！

節目上，申東燁一見到朱智勛就誇他「看起來沒什麼煩惱，通常家境好的人會有這種氣場」。 沒想到朱智勛立刻反駁：「我家經濟狀況其實不算好，但氣氛很和樂啦！」接著他回憶起童年，「我九歲之前，家裡廁所還在屋外，洗澡得用大綠垃圾桶裝煤餅燒的熱水。 那時候雖然不有錢，但家裡氣氛真的很好。」



至於為什麼總能在酒局中快速融入大家？ 朱智勛笑說：「可能從小就跟哥哥們混在一起，養成了『絕不搞砸』的求生本能吧！」不過話鋒一轉，他竟自爆過去曾連續兩次登上《申東燁心酸的哥哥》，結果錄到一半被「強制退場」！「我去上個廁所回來，工作人員突然把我的麥克風拔掉，我就這樣被請出去了。 當下雖然喝懵了，但那個震撼的瞬間到現在還記得！」超荒唐經歷笑翻全場。



河智苑也在節目中加碼爆料：「男生朋友都說朱智勛很性感。」對此朱智勛倒是難得羞怯，還拿Nana過去在女團Orange Caramel的可愛風格自嘲：「我也做過類似的事啊，就是《宮》！」他透露當年接到《宮》的邀約時，因為沒有受過演技訓練，硬是推辭了三個禮拜。 「我那時候在模特兒圈算是前輩，整天覺得『我是男子漢、我是林居正（朝鮮時期的俠盜）』，突然要我穿校服、留妹妹頭，真的很難適應。 後來是黃仁磊導演一句『叫你演就演』，我才硬著頭皮上的！」



此外，朱智勛也分享年輕時和朋友組樂團的熱血回憶。 「我做喜歡的事不太會害怕，代價就是放棄賺錢。 我們不發音源、演出也不收錢，就只在釜山電影節的海邊免費唱一個小時。 但那種快樂，真的無價！」

