破千萬觀影《王命之徒》捲入抄襲疑雲！製作公司強硬回應：毫無事實根據

今年動員超過千萬觀影人次、持續創下票房佳績的張恆俊導演電影《王命之徒》，其製作公司針對「原作抄襲」爭議全面否認，並表示將採取強硬的法律程序應對。

10日，《王命之徒》製作公司發表官方聲明表示：「本片是以歷史事實為基礎的純原創作品，創作的全部過程都有詳細記錄，因此能夠證明作品的原創性。」



針對已故演員嚴某的遺族提出作品相似的主張，製作公司劃清界線表示：「由於作品取材自歷史人物與事件，可能會存在其他主張相似性的創作，但在創作過程中並不存在接觸該作品的途徑或因果關係。」同時也強調，在企劃開發與製作過程中，完全沒有抄襲其他著作的事實。



製作公司進一步明確指出，所謂抄襲主張毫無事實根據，並強調對於相關指控「我們將採取一切必要措施予以堅決回應，包括訴諸法律途徑」。

根據 MBN 9日的報導，於2019年過世的舞台劇演員嚴某的遺族表示，電影在主要設定與劇情發展上，與故人於2000年創作的舞台劇《嚴興道》有相當程度的相似，因此已向製作公司寄發內容證明信函。遺族方面也表示，希望父親能以原作者身分被列入作品名單。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞