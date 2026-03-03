李鐘奭《以燮的戀愛》化身傲嬌霸總，上演辦公室戀情！女主角人選掀熱議，姜漢娜、李主儐、申惠善呼聲最高

傲嬌霸總＋辦公室戀情的設定，想必已經讓不少劇迷超期待！大家最想看哪位女演員和李鐘奭搭檔呢？

《以燮的戀愛》改編自金彥希作家的同名網路小說，講述討厭做任何事的財閥三世太以燮和必須兼顧一切的姜敏京之間像旋風般的辦公室戀情。作品之後也推出網路漫畫版本，去年宣布翻拍成電視劇後，便已掀起熱烈討論。



近日確定男主角由李鐘奭主演，他將飾演 TK 集團三世「太以燮」。角色雖然樣樣完美，卻唯獨對戀愛一竅不通（小說設定為母胎單身）。這也是李鐘奭自《羅曼史是別冊附錄》後，時隔7年再度挑戰愛情題材韓劇，讓不少劇迷相當期待。



消息一出，韓網已掀起瘋狂的「女主角選角」大戰！女主角「姜敏京」頭腦聰明，17歲便就以優異的成績考上大學，畢業後加入 TK 集團成為最年輕的次長。她工作能力出色，卻缺乏時尚感，每天都是黑色正裝搭配眼鏡的上班造型，但脫下工作裝後，其實是外貌亮眼、身材姣好的美女，反差設定讓角色魅力更加鮮明。



目前呼聲最高的有：姜漢娜、李主儐和申惠善，網友紛紛表示：「感覺李鐘奭畫風和適合李主儐」」、「光看形象的話是李主儐」、「姜漢娜！和角色很像」、「姜漢娜好像更適合」、「從以前開始就想著申惠善」、「想看李鐘奭和申惠善再合作一次」等等。此外，韓孝周、千玗嬉、申鉉彬、孔升妍等人也被不少韓網友點名，討論熱度持續升溫，大家覺得誰最適合呢？



值得一提的是《以燮的戀愛》將與《泰然的謊言》共享同一個世界觀，李浚赫則擔綱《泰然的謊言》男主角「太俊燮」。兩位男神不僅各自在劇中大談辦公室戀情，更有望在彼此的作品中客串，為劇情增添更多看點與趣味。



