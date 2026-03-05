申惠善新劇《隱袐的監察》4月25日首播！與孔明上演辦公室戀情，嚴格稽查室長 VS 降職王牌員工
韓劇   2026年3月5日   星期四13:42   Yuan  

（封面圖源：tvN《隱袐的監察》劇照）

申惠善和孔明最近都超努力！近期作品接連推出～大家是不是也很期待這組全新CP呢？

tvN宣布全新週末劇《隱袐的監察》將於4月25日首播，講述曾是大企業審計部門王牌的員工，被降職為公司內部紀律維護負責人，與擁有秘密、性格古怪又狠毒的監察室長，在監視公司內男女戀情的過程中展開的辦公室愛情故事。
（圖源：YouTube@tvN DRAMA截圖）

申惠善飾演朱仁雅，原則至上、嚴謹到不容一絲差錯的稽查室長，也是公司最年輕的女性主管。孔明則飾演盧基準，曾是大企業審計部門的王牌，但隨著朱仁雅上任，他被降到稽查三組。兩人在辦公室中的互動、鬥嘴和微妙情感，令人期待他們之間的化學反應。
（圖源：tvN《隱袐的監察》劇照）（圖源：tvN《隱袐的監察》劇照）

申惠善近期在《莎拉的真偽人生》中飾演神秘角色「金莎拉」，冷靜又精明、氣場十足，連日來獲得一致好評。孔明去年通過多部作品中持續累積演技口碑，他以角色多變與表現細膩著稱，無論是浪漫、搞笑或緊張戲份都能自然駕馭。這次回到辦公室愛情劇，也讓粉絲十分期待他們將帶來全新的角色魅力。
（圖源：Netflix《莎拉的真偽人生》）（圖源：Viu《拜託戒酒吧》）

此外，本劇男二女二分別由金材昱和洪華蓮擔綱。金材昱飾演全在烈，是海霧集團總管的副會長，雖出身財閥三代，卻隱藏著痛苦的過去；洪華蓮飾演外貌出眾的朴雅靜，是副會長室的秘書。這組陣容同樣備受期待，將為劇情增添更多火花。
（圖源：Management SOOP、BH娛樂）

