卞约汉酒后传讯给申惠善后秒删，原因竟是这个！网赞：Tiffany太会挑老公了

韩星卞约汉上月底低调与少女时代成员Tiffany完成婚姻登记，正式升格为人夫。 随著两人结婚消息曝光，卞约汉过往在节目上的「超谨慎发言」也被网友翻了出来，意外成为热议焦点——原来这位欧巴，私下根本是「界线大师」！

事情是这样的。 去年卞约汉与申惠善一起登上YouTube节目《Salon Drip 2》，申惠善当场爆料两人的KakaoTalk对话纪录，让全场笑翻。申惠善说，有一次因为宣传行程，收到卞约汉传来讯息问：「惠善啊，今天状态怎么样？」她礼貌回问：「欧巴你呢？ 」结果对方秒回：「烂醉ᅲᅲ」

等等，这还没完！申惠善接著说：「我用手机预览看到讯息，正准备点进去回覆，结果那则讯息竟然『被消失』了！」过没多久，取而代之的是一条全新讯息：「很好！我们开心地工作吧！」申惠善当场傻眼：「但我已经看到了啊！」卞约汉赶紧解释：「那天行程结束后有个酒局，我不是因为『烂醉』两个字删讯息，是因为后面那个『ᅲᅲ』！」他强调：「那个表情符号不是我平常的语气啦！」



这还不是最夸张的。 申惠善继续加码爆料，说有次两人为宣传互相打气，卞约汉不小心按到「爱心」回覆，结果这位欧巴竟然紧张到传讯问她：「唉，我刚刚不小心按到爱心了，我不知道怎么取消耶！」



一旁的张度练忍不住吐槽：「按到爱心又怎样？」卞约汉一脸认真：「就不是那种情感啊！我还一直问她怎么删掉。 当下突然想到我妈，我连对我妈都没按过爱心！」

这段超有边界感的发言曝光后立刻在网路发酵。 网友纷纷留言：「这男人很会划线喔」、「Tiffany 看男人的眼光很准」、「完全是不给别人留想像空间的类型」、「开始好奇他们的夫妻相处模式了」。

卞约汉与Tiffany因合作Disney+原创剧《逆贫大叔》相识、相恋，去年12月公开认爱，并於上月底完成婚姻登记。 所属公司表示，两人以深厚信任为基础决定共度一生，婚礼部份将低调以家族聚会形式进行，细节尚未公开。

从「烂醉ᅲᅲ」秒删、到爱心误触就崩溃，只能说——Tiffany嫁的这位，真的是连聊天软体都能看出分寸感的男人啊！

