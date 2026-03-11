《榮耀：她們的法庭》李奈映曝老公元斌看劇反應！11歲兒子無緣欣賞媽媽演技

由演員李奈映、鄭恩彩及李清雅所主演的《榮耀：她們的法庭》昨日剛播出最終回，而李奈映也在訪談中轉達老公元斌在觀看這部作品時的反應。

《榮耀：她們的法庭》劇情描述三位女性律師，專為性犯罪受害者發聲，不過三人會結盟也因為自己在年輕時曾是受害者，三人選擇正面迎擊自己過往的傷痛，揪出不義之人。本劇改編自瑞典的同名電視劇集，在3月10日播出最終回也刷新了自身的收視率紀錄，李奈映在劇中飾演律師尹羅映一角，由於年輕時受到的迫害讓她展現高度正義決心，演技細膩引發觀眾共鳴，時隔三年成功回歸小螢幕。



李奈映也發表了終映感想，她表示能夠圓滿結束真是非常慶幸，雖然本劇在題材上可能稍微有點硬，不過觀眾們的反應比她想像中的更熱烈。同為演員的老公元斌看了演出是什麼反應？大家也非常好奇。李奈映表示老公也看了劇，不過李奈映本人總是不說太多，老公則是露出「是這樣吧！」的表情繼續試探著她的眼神，但是到最後他也都沒說什麼，應該是覺得一切都順利吧。



李奈映自嘲沒能每一集都與家人一起死守首播，原來是覺得太丟臉了，所以家人就讓她之後再自己看OTT平台播出，大家還是關心元斌對於她的表現是否有具體的話語或評價？但李奈映表示比起那些細節，他們比較在意一切是否都順利進行著，克服了難處，還不錯，這樣的想法，對於別人的稱讚，李奈映笑說自己如果聽到了會非常害羞。



《榮耀：她們的法庭》因為是15歲以上才能夠收看的作品題材，因此目前還只有11歲大的兒子，很可惜的是現階段無法觀賞這部作品，雖然兒子也很想一起看不過暫時無法實現。李奈映也希望兒子之後滿15歲可以看看這作品，也希望他了解這樣的社會現況。

