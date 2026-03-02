Tiffany、卞約漢「夢幻婚禮照」騙倒全網！少時成員全出席，韓網一看反應超兩極：這團購的服裝？

少女時代成員Tiffany（36歲）與實力派演員卞約漢（39歲）上月27日驚喜宣佈已完成婚姻登記，正式成為法律上的夫婦，正當粉絲與網友紛紛獻上祝福之際，網路上卻突然瘋傳一組「婚紗照」， 畫面中甚至連少時成員都全員到齊，溫馨又夢幻的場面立刻引爆熱議，但萬萬沒想到，這竟然又是一場AI技術帶來的「美麗誤會」。

最近韓國各大網路論壇與SNS平台，開始流傳以「Tiffany、卞約漢婚紗照」為標題的貼文。 其中一張照片特別引人注目，只見少女時代成員們全體盛裝出席，畫面中央，新郎卞約漢身穿亮粉色西裝，帥氣度爆表，而新娘Tiffany則是一襲粉紅蕾絲婚紗，手拿捧花，臉上洋溢著幸福燦笑，彷彿電影海報般的夢幻場景，讓不少網友驚呼：「這是哪個畫報公開了嗎？」、「根本是電影的一幕吧！」



然而，在一片祝福與讚美的留言中，開始出現雜音。 有網友仔細端詳後提出質疑：「這風格怎麼有點復古？」、「會不會是AI畫的啊？」甚至有人開玩笑說：「把新娘的臉放大一看，差點以為是尤達大師！」、「連AI都知道少時要全員到齊才對！」，一時間，關於照片真偽的討論炸開了鍋。

根據韓媒《Xports News》的查證結果，這組在網路上瘋傳的「世紀婚禮照」，確實是透過AI影像生成技術製作的合成圖。 據了解，Tiffany、卞約漢以及少女時代成員們，根本沒有拍攝過這組照片。 隨著AI生成技術日益精進，這類幾可亂真的合成影像在網路上快速擴散，誤導大眾的案例也越來越多。 專家也提醒，面對來源不明的圖片與資訊，民眾應提高警覺，以免被不實影像誤導。



回歸現實，卞約漢所屬經紀公司Team Hope日前已正式對外宣佈小倆口的喜訊，強調兩人是在深厚的信賴與愛情基礎下，決定共度一生。 至於外界關心的婚禮形式，公司則透露目前尚無具體的時間與地點，雙方正審慎考慮日後低調邀請家人，以簡單的禮拜儀式來分享這份喜悅。 看來這場AI婚禮雖然鬧得沸沸揚揚，但真實世界的幸福，才正要低調展開呢！

