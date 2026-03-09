《訂閱男友》徐康俊一句「喜歡拿鐵嗎？」全韓網戀愛了！劇迷狂喊：月付50萬訂閱終身制，我願意！

尖叫聲！號稱「連頭髮都會演戲」的徐康俊，這回又來收割少女心了！他在6日於Netflix上線的新劇《訂閱男友》中，飾演校園風雲人物「徐恩昊」，直接把大學校園變成初戀拍攝現場，滿滿的粉紅泡泡隔著螢幕都要溢出來啦~

劇中徐康俊根本是「理想學長」的教科書！初登場就在櫻花紛飛的校園裡，那一抹暖笑配上溫柔眼神，誰受得了？ 明明一開始還有點高冷，結果面對Jisoo飾演的「徐未來」，那細心的體貼、不經意的心動舉動，完全就是要把觀眾拉進戀愛漩渦。尤其他那低沉嗓音加上寵溺眼神，真的是讓人不自覺嘴角上揚，螢幕前的觀眾直接吼出「求交往」！電視劇公開後，韓網上也掀起了關於徐康俊的討論熱潮，廣大網友們表示：「長那張臉，結果連演技也這麼好，根本是犯規角色吧『妳喜歡拿鐵嗎？』然後那樣笑，這不是瘋了嗎 ᄏᄏ 哇，頂著那張臉 ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ 徐 康俊拜拜託只演浪漫劇，拍個500部」、「不是啊，『喜歡拿鐵嗎』這句話是有什麼特別的，他為什麼要那樣笑 ，如果只想看徐康俊的部份，要從第幾集開始看？」、「我愛你」、「讓他拍一部像樣的愛情劇吧... 潛力大爆發」、「超心動，真的好久沒有因為看作品這麼心動了」、「真~~~的超級帥，一大早心情就變好了」、「瘋，連手指都漂亮，嘴角也好漂亮啊..」、「徐康俊... 真的是 場面收割機，拜託演個軟萌Q彈的愛情劇」等。

라떼 좋아한다는 말에 라떼 좋아해? 라고 되묻는 거

이거 그거잖아 말꼬리 따라하기 스킬 pic.twitter.com/tnbINnTe5o — 솜.. (@myxfavorite) March 7, 2026

서강준(서은호)씨

입술 봤다 눈 봤다

여자 미치게만드는 무자비한 얼굴공격도 모자라서 눈빛 공격까지 하면

저 미치죠. 뇌ㅜ터지죠ㅜㅜ pic.twitter.com/jHeQxVeDAB — 미조 (@dying4kkang) March 7, 2026

대한민국 역대 남주 등장씬에

월간남친 서강준 벚꽃 등장씬 추가 해야됨 pic.twitter.com/zNFqalVRWk — 솜.. (@myxfavorite) March 8, 2026

월간남친 서비스 현대인의 고독을

이렇게 잘 이용해 먹는다고

이수혁 서강준 같은 리미티드에디션으로 사람 꼬셔서

구독하게 만들고 한 달 구독 끝나갈 때 되니까

10년 뒤 버전으로 서강준을 또 줌... pic.twitter.com/MHEdRkXftg — ٕ (@zhezxe) March 6, 2026

這也不是徐康俊第一次靠學長角色爆擊心臟了！回想當年的《乳酪陷阱》，他飾演的「白仁浩」至今還是許多劇迷心中的白月光。 時隔多年再披校園題材，他根本是「初戀系男神」代名詞，把那種青春悸動感拿捏得死死。



不只談戀愛，徐康俊去年的表現也是開外掛！在《臥底高中》裡飾演潛入校園的國情局要員，從動作戲到搞笑、懸疑通通包辦，更憑這角色直接抱走「2025 MBC演技大賞」的大賞，演技實力完全認證！



從國情局要員到校園暖男學長，徐康俊根本是變色龍演技，每次回歸都給人全新驚喜。 這回《訂閱男友》總共10集，已經在Netflix全集上線，準備好被徐康俊的「初戀風暴」襲擊了嗎？ 快打開劇，一起談場櫻花樹下的戀愛吧！

