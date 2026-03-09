爆车银优借「1人公司」操作房地产！买下5700坪大土地，地址竟是自己家鳗鱼店

「脸蛋天才」车银优又出事了？

昨日（8日）晚间MBC时事节目《Straight》再度针对韩国明星的1人法人公司操作模式进行深度报导，这回焦点锁定在当红男神车银优身上，惊爆他不仅利用自己100%持股的1人法人公司来结算收入，更疑似透过这家公司，在江华岛一带大规模购入房地产，引发外界质疑。

根据节目报导，车银优去年曾被国税厅追讨高达200亿（韩币/下同，约4.26亿元新台币）的税金。据悉，他的收入来源主要是透过自己拥有的1人法人公司来结算，这种做法虽然合法，但节目质疑如果公司根本没有实际的经纪业务，只是作为「纸壳公司」操作，就可能涉及逃漏税。更引人注目的是车银优这间1人法人的登记地址，竟然就位在仁川江华岛的一间鳗鱼店，而这间店过去就是由车银优的家人所经营。 目前这间店面内部已经空荡荡，附近居民透露，「为了重新装潢，大概在半年前就拆光了。」



节目进一步追查发现，车银优的这间1人法人，在2020年7月时，以17.5亿买下了包含这间鳗鱼店在内的建筑物与土地，甚至还包括邻近的林地，总加面积高达4500坪（约1.5万平方公尺），规模相当惊人！当中约有8亿是用公司名义贷款取得。 不仅如此该法人去年2月又再砸下11亿，买下鳗鱼店前方约1230坪（约4000平方公尺）的土地。 等於短短几年内，就拥有了大约3个足球场大小的不动产。节目也质疑，既然买了这么大规模的土地，车银优的这间1人法人到底有没有实际进行经纪活动？ 目前看来，具体的业务内容并不明确。

对此，车银优所属经纪公司Fantagio紧急出面澄清，表示车银优的妈妈为了支援他的演艺活动，确实长期以来都有负责管理相关业务。 公司强调，他们正准备相关资料，要透过合法程序来证明这一切，争取公正的判断。

