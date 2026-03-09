Jisoo《訂閱男友》演技引熱議！韓網兩極評價：有人批「發聲問題多年未改善」，有人讚「比想像中更有趣」

Netflix 新劇《訂閱男友》6日正式上線啦！大家都追了嗎？

時隔一年，Jisoo（金智秀）帶著《訂閱男友》回歸。該劇講述因現實生活感到疲憊的網路漫畫 PD「徐未來」（Jisoo 飾），透過虛擬戀愛模擬程式「訂閱」體驗戀愛，是一部結合幻想元素的浪漫喜劇。



隨著作品公開，Jisoo 的演技表現也再次成為網友討論的焦點。自2021年以演員身份出道至今約6年，她在多部作品中的演出一直備受關注，而這次在《訂閱男友》中的表現，也在韓網掀起不少討論。



其中，一直被提到的發聲方式依舊受到討論。部分網友認為，她帶有鼻音的發聲方式，在銜接台詞節奏時偶爾顯得不夠自然。不少網友留言表示：「演技發聲本身就不好」、「發聲方式還有像是大舌頭一樣的口音」、「雖然不屈服於惡評是好事，但還是希望能參考一些建議，特別是發聲問題已經被提了好幾年，希望能再多練習一下」、「之前的演技問題也是發音和發聲，看來還是老樣子」、「如果好好練習發聲的話，應該能改善不少」、「BLACKPINK 加上廣告模特就已經很好了，真的一定要當演員嗎」、「雖然承認臉蛋很漂亮，但演技真的不太行」、「其他都還可以，但感情戲真的有點難看」等。

不過，也有不少網友給予正面評價，表示：「Jisoo 其實很符合這個角色，也表現得不錯」、「可以看到 Jisoo 努力的痕跡」、「在目前出演的作品中，這次的表現最讓人印象深刻」、「比想像中更有趣」、「我現在看得還滿開心的」、「期待她接下來的新作品！」



另一方面，《訂閱男友》公開後也展現亮眼成績。該劇在6日上線後僅一天就登上 Netflix 全球 TV 節目排行榜第7名，兩天後的8日更上升至第5名，人氣持續攀升。不僅在韓國，在亞洲、美洲、歐洲、中東、非洲等地區，共69個國家都成功進入 Netflix TOP 10，熱度可見一斑。



