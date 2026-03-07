傻眼！李東輝身上那件「破布」要這麼貴？ 《我獨》驚現「乞丐時尚」全網笑瘋

韓國演藝圈公認的時尚達人李東輝，最近在MBC綜藝《我獨自生活》中的一身造型讓全網看呆！他身上那件看似歷經滄桑、到處是破洞和鬚邊的軍綠野戰外套，竟然要價韓幣386萬（韓元，約合8.3萬新台幣）！節目播出後立刻引爆熱議，網友笑翻直呼：「這是時尚？ 我還以為是剛從舊衣回收桶爬出來的！」

在最新一集節目中，李東輝與Code Kunst相約首爾站，準備出發前往釜山旅行。 向來以獨特時尚品味著稱的李東輝，當天一身「戰損風」野戰外套現身，袖口與下擺全是刻意破壞的鬚邊，衣服本體更是千瘡百孔。 看到這身打扮，一旁的女星李柱昇傻眼問：「你是在路上跌倒嗎？」主持人全炫茂更毒舌：「這是街頭表演者的舞台裝吧？」



Code Kunst忍不住吐槽：「你今天是為了配合首爾站這個地點（TPO）特別穿的嗎？」李東輝則一臉真摯地護航：「這是我很喜歡的品牌，設計師看到我這樣穿應該會很感動吧？」不過隨後他也大方承認：「但被誤會也是可以理解的啦！」



節目播出後，眼尖的時尚迷立刻神出這件「破布」的真實身分，竟是某M品牌當季要價386萬的精品野戰外套！消息一出，原本在社群上狂酸「這是剛從東廟（首爾知名舊衣市場）回來的吧」、「穿這樣去首爾站應該會被塞零錢」的網友全傻眼，紛紛改口：「對不起我不懂時尚」、「 原來是名牌不是回收物」、「這價格我可以買100件普通外套了！」



李東輝事後也在個人IG幽默回應，上傳同款外套穿搭照並寫下：「街頭表演者要離開世宗文化會館了~」自嘲自己是「街頭藝人」，逗樂一票粉絲，也讓這場「破布時尚之亂」畫下完美句點。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞