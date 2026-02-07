【韓娛清流】逃稅爭議連環爆！張娜拉「默默捐200億」善行被翻出，網嘆：這才是長紅秘訣

近期韓國演藝圈接連爆出逃稅爭議，不少藝人因個人工作室稅務問題遭調查，而資深演員張娜拉過往的捐款紀錄再度被網友翻出熱議，形成強烈對比。

去年10月，張娜拉曾獲頒「金融之日」總統表彰，肯定她長期對金融產業發展與社會責任的貢獻。 當天獲獎名單包括產業銀行、現代卡相關人士、地方政府及教育福利從業人員，張娜拉是其中少數演藝界代表。

相關部門特別指出，張娜拉自出道以來持續支援弱勢兒童、讚助低收入家庭並參與志工活動，累計捐款金額據傳已超過200億（韓元，約合新台幣4.3億元）。 業界人士透露，她多年來低調行善、未大肆宣傳，在演藝圈中相當罕見，被認為對推動藝人捐贈文化有正面影響。



近來演藝圈稅務問題連環爆，從ASTRO成員兼演員車銀優傳出追繳200億韓元稅金開始，到金宣虎利用「1人公司」避稅爭議，再到到主持人朴娜勑因前經紀人結算糾紛使公司結構受關注，歌手李遐怡因個人工作室未登記受行政處分，演員黃正音更涉挪用公司資金疑雲，使得張娜拉的低調善舉格外引人注目。

網友紛紛感嘆：「有人捲入爭議，有人默默捐款」、「張娜拉能長紅不是沒道理」、「這才是真正長期受喜愛的秘訣」等，在一片混亂的演藝圈新聞中，張娜拉的長期善行成為一股清流，也引發公眾對藝人社會責任的討論。

