車銀優事件翻版？李荷妮開「牛骨湯店」聯手老公炒房，64億掃樓狠撈一筆，現值已翻倍破百億！

女星李荷妮的個人法人「HOPE PROJECT」被發現公司分公司的登記地址，竟然就位在首爾龍山區漢南洞的一家牛骨湯店內，由於實際現場完全看不出來有任何經紀管理業務的空間，引發外界質疑，這是不是利用法人身份在進行「房地產投資」。

根據MBC時事節目《Straight》昨-134范冰135-日的報導，他們實地走訪了這家位於漢南洞的牛骨湯餐廳，外觀看起來跟一般餐廳沒兩樣，但這家店其實就是登記為李荷妮個人法人「HOPE PROJECT」的分公司所在地。 只是節目組在現場怎麼找，都找不到任何跟經紀管理業務有關的辦公空間。

「HOPE PROJECT」於2015年設立，代表理事是李荷妮的老公鄭某，李荷妮自己則是擔任公司內部董事。 2017年11月，這間法人用64.5億（韓元/下同，約1.4億新台幣）買下這間餐廳所在的建物。 根據登記資料，這棟建築物的債權最高額設定為42億，考量到債權最高額通常會設定為實際貸款金額的120%，推估當時實際貸款金額大約落在35億，約占買價一半以上。



這棟建築現在的市價已經翻倍漲，根據周邊土地最近的交易行情來推估，目前市價至少落在100億到150億（約2.1億元到3.2億元新台幣）之間。外界現在就質疑，李荷妮是不是看準法人稅率比較低這點，成立公司來「炒房」。 因為個人貸款有貸款額度60%到70%的限制，但法人貸款成數可以拉高到80%，貸款相對容易。 再加上貸款利息、大樓維護費這些都可以報公司開銷，未來如果真的賣掉賺價差，要繳的稅也比個人來得低。

對此，「HOPE PROJECT」方面不願多做回應，只說「沒有任何立場」。 李荷妮的經紀公司則解釋說：「這棟建築原本是想當作法人總部，或是規劃成複合式文化藝術空間來使用，但因為產權移轉程序延遲，才會讓原本的租客繼續營業。」不過這樣的說法也遭到質疑，因為根據登記資料，這棟建築的產權移轉早在2020年就完成了，到現在還繼續租給餐廳營業，實在有點說不過去。



李荷妮和她的「HOPE PROJECT」在2022年就曾被首爾地方國稅廳進行過一次不定期的稅務調查，當時被追徵了高達60億的稅金。 這種不定期的稅務調查，通常都是因為掌握到法人或個人有逃漏稅的嫌疑才會啟動。 據了解，當時是江南稅務署調查科發現李荷妮和她之前的經紀公司「Saram Entertainment」之間，有疑似逃漏稅的狀況，才會發動調查。

李荷妮的經紀公司也對這60億追繳稅金做出回應，強調「已經把被追繳的稅金全數繳清，但我們對稅務當局的解釋有不同意見，目前已經向租稅審判院提出異議，正在進行不服從程序。」

