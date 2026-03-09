朴信惠《臥底洪小姐》12.4% 霸氣收官！從 3.5% 逆襲翻倍，「洪金寶」爽快揭弊引爆全韓：求拍第二季！

演員 朴信惠 再次展現「收視女王」的威力！由她領銜主演的 tvN 熱血劇集 《臥底洪小姐》 於昨日（8日）正式畫下完美句點。 這部主打「勸善懲惡」、劇情如汽水般大快人心的佳作，不僅節奏緊湊毫無冷場，更在完結篇創下雙位數高收視，獲得「龍頭龍尾」高評價。

逆轉勝紀錄！收視翻 3 倍衝破雙位數

根據 Nielsen Korea 數據顯示， 《臥底洪小姐》 第 16 集完結篇的全國平均收視率高達 12.4%。 該劇自播出以來呈現強勁的上升趨勢，首播雖以 3.5% 起跳，但隨即在第 11 集成功突破 10% 大關，更在第 15 集創下 13.1% 的自身最高紀錄。



受歡迎的核心關鍵正是朴信惠。 她在劇中飾演菁英證券監督官「洪金寶」，潛入可疑證券公司揭發貪腐弊端。 她在「汝矣島魔女」洪金寶與「偽裝潛入者」洪帳美之間游刃有餘地切換，不僅展現了成熟的喜劇功力，更在浪漫與動作戲之間拿捏得宜，讓觀眾感嘆「洪金寶非朴信惠莫屬」。



「301 室友組」閨蜜情深 大結局爽度破表

朴信惠與「301 號室友組」的化學反應也十分亮眼。 洪金寶與高福熙（河潤景 飾）、姜諾拉（崔智秀 飾）展現出的堅固情誼，為這部主打揭弊的硬核劇情增添了不少溫馨與餘韻。



在結局中，洪金寶憑藉關鍵證詞成功奪下勝機，令韓民證券會長姜必釩（李德華 飾）與奉達秀（金雷夏 飾）都接受了法律制裁，大快人心的「勸善懲惡」收尾讓觀眾大呼過癮。



埋下續集伏筆？ 朴信惠感性謝幕：沒想到這麼受歡迎！

完結篇最後將鏡頭轉向一年後，洪金寶再度投身保險詐騙案展開新臥底行動，而室友們也各自展開了新生活，讓不少劇迷敲碗許願原班人馬回歸第二季！

朴信惠透過經紀公司 SALT 娛樂發表感言，語氣充滿感激：「完全沒預料到會獲得如此巨大的喜愛，內心充滿感激。 能與許多優秀的夥伴共事是我最大的喜悅。 看到大家在受歡迎的氛圍中圓滿結束，我感到非常幸福。」她更調皮表示，看到網友討論她與河潤景「化學反應」的評論覺得最有趣。 最後她也真摯承諾：「這部作品讓我下定決心要成為更好的人，未來我會以更多好演技回饋大家！」



