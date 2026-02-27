i-dle Minnie加盟電影《元祖毒品年糕店》！首戰韓國大銀幕，合體羅美蘭、高庚杓大玩「黑色幽默」

人氣女團i-dle 成員 Minnie 正式進軍韓國電影界！據《日刊體育》27 日獨家報導，Minnie 已確認出演電影 《元祖毒品年糕店》（暫譯），這不僅是她在韓國的首部電影作品，更因合作卡司強大而備受矚目。

改編自法國喜劇！Minnie 變身「泰國咖啡店老闆娘」

《元祖毒品年糕店》改編自法國知名電影《美味毒婦》，劇情描述年糕店老闆「安福子」意外目擊一場毒品交易後，隨之展開的一連串荒誕幽默喜劇。

Minnie 將在片中飾演年糕店附近、經營咖啡店的泰國籍老闆娘。 這與她本身的背景不謀而合，預計將展現本色出演的自然魅力。



年糕店靈魂人物「安福子」由喜劇天后 羅美蘭 擔綱，而男神 高庚杓 則飾演與毒品案糾纏不清的「禹浩宰」。 本片由韓藝綜出身的新銳導演金慶允執導，這也是他的首部長篇作品。



從 Netflix 到大銀幕！Minnie 展現「演技豆」野心

身為 i-dle 主唱之一，Minnie 自 2018 年出道後，憑藉〈TOMBOY〉、〈Queencard〉等無數神曲紅遍全球。 其實 Minnie 早已展現過演戲天賦，2021 年曾參演 Netflix 劇集《明天不要來》首度挑戰演技，去年更獲邀擔任泰國版《我的失憶女友》女主角。 這次正式在韓國影壇出道，讓外界相當期待她與羅美蘭、高庚杓之間的火花。



i-dle 世界巡演啟航 3 月7 日唱進臺北！

除了影視發展，i-dle 本業也如火如荼進行中、21、22 日甫於首爾 KSPO DOME 完成首場世巡演唱會《Syncopation in Seoul》，接下來將開啟全球巡演行程。 3 月 7 日 將抵達台北開唱，隨後轉往曼谷、墨爾本、香港、橫濱等城市與全球粉絲見面。



