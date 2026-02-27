金軟景、李俊昊、KAZUHA加入《奇案84的奇趣民宿》第二季！新職員曝光後韓網瘋狂討論，期待值爆表

Netflix 爆紅綜藝《奇案84的奇趣民宿》第二季將在今年第三季度回歸啦！新職員名單一公開，也立即引發韓網熱烈討論。

《奇案84的奇趣民宿》講述旗安84開設並經營充滿創意的民宿，去年更引領民宿綜藝熱潮。節目打破傳統民宿綜藝公式，以非日常體驗吸引觀眾，成功登上韓國及多國 TOP 10，獲得國內外高度關注。



第二季搬到冬天的大關嶺，與第一季夏日鬱陵島的海景形成鮮明對比。本季同樣預告了旗安84將想像化為現實的民宿「奇趣民宿」，引發觀眾高度好奇。從新手老闆成長為「經驗老闆」的旗安84，在這個全新環境下會帶來什麼故事，也令人期待。



此外，第二季加入了新職員，包括金軟景、李俊昊和女團 LE SSERAFIM 成員 KAZUHA（中村一葉）。世界級排球選手金軟景將以獨特氣場和熱情感染團隊；跨足演戲與音樂的全能藝人李俊昊，憑藉細膩共感力和幽默感為節目增添趣味；KAZUHA 則是擁有明亮清新魅力的忙內，為團隊注入活力。旗安84與新成員之間的互動，也讓觀眾對節目充滿好奇。



出演陣容一公開，也立即在韓網掀起熱烈討論，網友：「我們家俊昊出演綜藝嗎」、「暈 已經開始期待了」、「這個組合好新鮮啊」、「哇～陣容真的是連想都沒想過，令人期待」、「應該很有意思，成員們都喜歡」、「李俊昊啊？不是電視劇，是綜藝？」、「金軟景？旗安能勝任嗎？哈哈」、「好期待 KAZUHA 啊」、「雖然第一季成員們非常好，但是這次組合很新鮮」等，充分展現觀眾對節目的高度關注與期待。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞