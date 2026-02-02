《臥底洪小姐》收視翻倍爆紅！朴信惠親揭「人物化學反應」成追劇關鍵

tvN週末劇《臥底洪小姐》自開播以來收視節節攀升，第4集全國平均收視衝上7.4%（最高9%），較首播成績翻倍成長！該劇以1990年代韓國金融圈為背景，結合復古情懷與緊湊劇情，加上演員群精彩演出，成功引爆話題。

朴信惠點評：這部戲是「化學反應的盛宴」女主角朴信惠在劇中飾演精英證券監管員「洪金寶」，為執行臥底任務偽裝成20歲基層職員。 她近日受訪時直言：「《臥底洪小姐》是人物化學反應的盛宴！金融監管院、韓民證券危機管理本部，以及301號宿舍四人幫的互動，都是不可錯過的看點。」

三大看點一次盤整：

1.「301號房女子力」姐妹情誼

朴信惠與高馥熙（河潤景 飾）、姜諾拉（崔智秀 飾）、金美淑（姜採映 飾）同住公司宿舍，四位各懷秘密的職員從陌生到共患難。 當洪金寶因訂單失誤面臨解僱時，室友們竟聯手透過早期網路「PC通訊」發動匿名輿論戰救援，展現熱血女力同盟。



2.「危機管理本部」職場革命

原本被公司邊緣化的危機管理本部，在洪金寶加入後徹底改變。 Albert·吳部長（曹瀚結 飾）、方進穆課長（金徒賢 飾）、李用器基課長（張道河 飾）從擺爛團隊轉為業績黑馬，甚至為保護被懲戒的洪金寶集體在會議室外偷聽，職場戰友情讓人誼暖心。



3.「上司線」禁忌張力與幽默反差

洪金寶與申仃優社長（高庚杓 飾）、車仲溢部長（林徹洙 飾）上演強強對決，緊張感十足; 與尹材凡局長（金原解 飾）則打破階級界線，發展出「共享臥底秘密」的微妙關係，兩人私下密會場景更創造出信任與曖昧交織的獨特張力。



朴信惠補充：「隨著劇情推進，連續性的化學反應將不斷爆發！」劇中洪金寶以機智頭腦與果斷行動力解決危機，讓觀眾獲得暢滿滿快感。 該劇在2049目標觀眾群收視亦奪下同時段冠軍，被看好成為春季檔黑馬神劇。



