i-dle Minnie加盟电影《元祖毒品年糕店》！首战韩国大银幕，合体罗美兰、高庚杓大玩「黑色幽默」

人气女团i-dle 成员 Minnie 正式进军韩国电影界！据《日刊体育》27 日独家报导，Minnie 已确认出演电影 《元祖毒品年糕店》（暂译），这不仅是她在韩国的首部电影作品，更因合作卡司强大而备受瞩目。

改编自法国喜剧！Minnie 变身「泰国咖啡店老板娘」

《元祖毒品年糕店》改编自法国知名电影《美味毒妇》，剧情描述年糕店老板「安福子」意外目击一场毒品交易后，随之展开的一连串荒诞幽默喜剧。

Minnie 将在片中饰演年糕店附近、经营咖啡店的泰国籍老板娘。 这与她本身的背景不谋而合，预计将展现本色出演的自然魅力。



年糕店灵魂人物「安福子」由喜剧天后 罗美兰 担纲，而男神 高庚杓 则饰演与毒品案纠缠不清的「禹浩宰」。 本片由韩艺综出身的新锐导演金庆允执导，这也是他的首部长篇作品。



从 Netflix 到大银幕！Minnie 展现「演技豆」野心

身为 i-dle 主唱之一，Minnie 自 2018 年出道后，凭藉〈TOMBOY〉、〈Queencard〉等无数神曲红遍全球。 其实 Minnie 早已展现过演戏天赋，2021 年曾参演 Netflix 剧集《明天不要来》首度挑战演技，去年更获邀担任泰国版《我的失忆女友》女主角。 这次正式在韩国影坛出道，让外界相当期待她与罗美兰、高庚杓之间的火花。



i-dle 世界巡演启航 3 月7 日唱进台北！

除了影视发展，i-dle 本业也如火如荼进行中、21、22 日甫於首尔 KSPO DOME 完成首场世巡演唱会《Syncopation in Seoul》，接下来将开启全球巡演行程。 3 月 7 日 将抵达台北开唱，随后转往曼谷、墨尔本、香港、横滨等城市与全球粉丝见面。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻