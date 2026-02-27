BLACKPINK完整體回歸！〈GO〉一公開就掀熱議　韓網狂讚：歌曲與MV都瘋了、超帥氣

「BLACKPINK IN YOUR AREA！」人氣女團 BLACKPINK 終於以完整體之姿回歸，正式發行全新專輯。

BLACKPINK 在今天（27日）韓國時間下午2點發行第三張迷你專輯《DEADLINE》，這也是繼 2022 年正規二輯《BORN PINK》之後，睽違約3年5個月帶來的新作。



YG娛樂表示，《DEADLINE》收錄 BLACKPINK 無法重來的巔峰時刻，以及此刻最為閃耀的當下，濃縮四位成員的音樂實力與團隊所展現的強大協同效應，展現她們作為「完整體」的能量與存在感。



主打歌〈GO〉是一首將 BLACKPINK 招牌式的自信與正能量發揮到極致的作品，團體口號「BLACKPINK'll make ya」也傳遞出勇氣與連結的訊息。專輯共收錄五首歌曲，包括去年7月搶先公開的〈JUMP〉，以及〈Me and My〉、〈Champion〉、〈Fxxxboy〉等作品，展現多元音樂色彩。

隨著〈GO〉MV 公開，韓網也瞬間掀起討論熱潮，網友紛紛留言：：「不愧是 BLACKPINK」、「大發！這是我見過最帥氣的」、「從各自離開 YG 出 SOLO 專輯開始，今天聽了新歌有種BLACKPINK 第二幕開始的感覺！好期待啊」、「有很多韓國元素，所以很好」、「 MV 影像藝術史無前例啊」、「感覺和之前的 BLACKPINK 顏色不一樣，這個也不錯」、「好像是隻有BLACKPINK 才能唱的歌」、「Jisoo 唱歌進步了」、「好新穎啊！最後部分 ROSÉ 的音色真好」、「Beat 瘋了」、「原來 K-POP 這麼有藝術啊」、「有種演唱會開場用的感覺」、「歌曲和MV都瘋了」等，反應相當熱烈。

