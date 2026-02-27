SONE 準備送嫁！少女時代Tiffany & 卞約漢今日登記結婚，真誠坦言：「想第一時間向粉絲交代」

少女時代成員Tiffany和演員卞約漢於 27 日正式對外宣布，已完成法律上的結婚登記，正式升格為合法夫妻！

「深厚信任與愛」！第一時間向粉絲報喜

兩人所屬的經紀公司 TEAMHOPE 於 27 日發表官方聲明：「Tiffany Young 與卞約漢基於對彼此深厚的信任與愛，已於今日完成婚姻登記。」公司表示，雖然擔心連日的消息會讓大眾感到疲勞，但兩位演員一致認為「必須最先向一直以來支持我們的粉絲交待」，因此選擇第一時間公開喜訊。

至於外界關注的婚宴細節，公司低調回應：「目前具體時間與地點尚未確定，正考慮以家庭聚會、禱告會的形式舉辦簡約而溫馨的小型婚禮。」



《逆貧大叔》 因戲結緣！手寫信大方認愛

這段戀情起源於 2024 年，兩人因共同演出 Disney+ 影集 《逆貧大叔》 擦出愛火，逐漸發展為戀人關係。 去年 12 月，兩人更同步以手寫信驚喜認愛，並坦言是「以結婚為前提」交往。

卞約漢形容 Tiffany：「和她在一起，讓我想成為一個更好的人，只要看到她的笑容，疲憊的心會立刻變得溫暖。」Tiffany 則盛讚卞約漢：「讓我能用積極正面、充滿希望的視角看待世界，帶給我極大的安定感。」



事業愛情兩得意！雙方近期動向曝光

隨着 Tiffany 正式升格人妻，她也成為少女時代8 位成員中首位踏入婚姻殿堂的成員。 目前這對「才子佳人」在事業上也火力全開：卞約漢近期憑藉 Netflix 電影《孔雀舞曲》持續展現整容級演技，人氣居高不下； Tiffany則為今年初剛結束 SBS 全球選秀節目《Veiled Cup》擔任評委，展現專業風采。





