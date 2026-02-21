29 歲變身小富婆！ i-dle薇娟 50 億入主龍山豪宅，「9 天內付清全額」疑零貸款現金成交！

女團i-dle主唱 曹薇娟 年紀輕輕已成為龍山區新貴！據韓國房地產界 21 日消息，薇娟近日豪擲約 50 億韓元，購入位於首爾龍山區的高級住宅。

刷新最高價！50 億入主龍山地標

消息指出，薇娟於本月 3 日簽約買下位於龍山區漢江路 3 街的頂級住商綜合大樓「龍山中央公園（Yongsan Central Park）」一個實用面積約 135㎡ 、位於17樓的單位，成交價高達 50 億 5,000 萬韓元。 薇娟此次入手的價格也刷新了該坪數的歷史新高，比2024年 4 月的成交價足足貴了 7 億多韓元。



9 天光速付清！疑全額現金無貸款

更令人驚訝的是，她在短短 9 天後的 12 日便光速付清尾款並完成過戶登記。 由於登記冊上完全沒有銀行抵押紀錄，外界解讀這筆交易是「全額現金支付」，沒有透過銀行貸款。 雖然具體資金來源尚未公開，但已展現出她出道 8 年來累積的驚人財力。



BLACKPINK 前後輩情緣？ 曾是 Jisoo、Lisa 舊居

「龍山中央公園」是 2017 年竣工的商住兩用楼，鄰近龍山站、交通便利性極佳，能同時俯瞰漢江與龍山公園，是龍山區最著名的地標住宅。 據房產仲介透露，BLACKPINK 的 Jisoo 與 Lisa 過去也曾居住於此，隨後才分別搬往漢南洞「Hannam The Hill」與城北洞豪宅。

1997 年出生的薇娟，自 2018 年隨女團i-dle（原名： （G）I-DLE）出道後，憑藉《TOMBOY》、《Queencard》等熱門神曲橫掃全球，近期更推出數位單曲《Mono》並在音樂節目奪下 3 冠王，演藝事業與投資眼光同樣亮眼。



